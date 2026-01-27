Logo
Тешка несрећа у Сарајеву: Повријеђено дијете, саобраћај потпуно обустављен

Аваз

27.01.2026

20:48

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У сарајевском насељу вечерас је дошло до саобраћајне несреће у којој је аутомобил ударио дијете.

Како је за портал „Аваз“ потврдила портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић, саобраћајна несрећа пријављена је у 20.05 сати.

Француска

Свијет

Француска влада преживјела гласања о неповјерењу

- Пријављена је саобраћајна незгода на Социјалном, у 20.05 сати, у којој је путничко моторно возило оборило пјешака – дијете. Повријеђени је упућен на љекарску обраду, док је возач остао на мјесту незгоде - казала је Новалић.

Због обављања увиђаја, саобраћај на овој дионици тренутно је обустављен, а полицијски службеници налазе се на терену и предузимају законом предвиђене мјере.

Евро

Свијет

Нуде милион евра за само једну информацију

Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка полицијског увиђаја.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

povrijeđeno dijete

Коментари (0)
