Тешка несрећа у Сарајеву: Повријеђено дијете, саобраћај потпуно обустављен

Аваз
27.01.2026
20:48
У сарајевском насељу вечерас је дошло до саобраћајне несреће у којој је аутомобил ударио дијете.
Како је за портал „Аваз“ потврдила портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић, саобраћајна несрећа пријављена је у 20.05 сати.
- Пријављена је саобраћајна незгода на Социјалном, у 20.05 сати, у којој је путничко моторно возило оборило пјешака – дијете. Повријеђени је упућен на љекарску обраду, док је возач остао на мјесту незгоде - казала је Новалић.
Због обављања увиђаја, саобраћај на овој дионици тренутно је обустављен, а полицијски службеници налазе се на терену и предузимају законом предвиђене мјере.
Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка полицијског увиђаја.
