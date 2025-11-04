Studentkinja izliječena od tifusa puštena na kućno liječenje

Studentkinja iz Indije, nakon operacije slijepog crijeva i antibiotske terapije u Univerzitetskoj bolnici Foča, izliječena je od trbušnog tifusa i otpuštena na kućno liječenje, saopšteno je na konferenciji za novinare na Medicinskom fakultetu u Foči.

Stručnjaci ističu da nema razloga za brigu. Sve epidemiološke mjere su provedene, a nalazi su potvrdili da ni kod pomenute pacijentkinje, niti kod ljudi s kojim je bila u kontaktu u organizmu nema bakterije, salmonela tifi.

Studentkinja iz Indije, u Univerzitetsku bolnicu Foča, primljena je sa simptomima povišene temperature i bolovima u stomaku. Nakon sumnje infektologa, nalazi su potvrdili da boluje od stomačnog tifusa. Zbog tegoba u stomaku je i operisana.

- Tokom hospitalizacije razvila je i upalu slijepog crijeva uspješno je operisana laparoskopski i dan nakon operacije otpuštena na kućno liječenje - rekao je Nenad Lalović, v.d. direktora Univerzitetske bolnice Foča.

Sve dalje laboratorijske analize, tvrde ljekari, ne pokazuju prisustvo bakterije salmonele tifi. U studentskom stanu u Foči gdje živi s kolegama, posjetili su je i stručnjaci. Među njima i profesor epidemiologije.

- Takođe smo tokom anketiranja djevojka otišli i u stan gdje ona živi jutros i utvrdili da je ona dobro i utvrdili da su uslovi što je najbitnije na viskom nivou higijene atmosfera je topla kućna baš onakva kakva je potrebna za oporavak - kaže Biljana Mijović, profesor epidemiologije Medicinskog fakulteta Foča.

Epidemiolozi su utvrdili da je kod oboljele u septembru, u Indiji, dijagnostikovana lakša klinička slika stomačnog tifusa. I u matičnoj zemlji je liječena antibiotskom terapijom. Po dolasku u Foču u oktobru, bolest se ponovo aktivirala. Na fakultetu kažu da su preduzeli sve higijensko-epidemiološke mjere, a to podrazumijeva i podršku studentima.

- Da pružimo podršku da se ne stvori stigma prema oboljeloj pošto roditelji nisu odmah mogli da dobiju vizu oni dolaze ovih dana i ona će otići kući na oporavak i kada sve bude kako treba ona će ponovo doći da studira i tu nema ništa sporno - naveo je Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.

U Institutu za javno zdravstvo ističu da su ponosni na ljekare Doma zdravlja, Univerzitetske bolnice i Regionalnog zavoda, koji su na vrijeme reagovali.

Na osnovu svih parametara i kliničke slike, ljekari, naglašavaju da je rizik od širenje bolesti na nuli. Podsjećaju da je ovo, poslije više decenija, prvi slučaj trbušnog tifusa na našem prostoru.