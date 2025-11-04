Logo

Studentkinja izliječena od tifusa puštena na kućno liječenje

04.11.2025

15:27

Komentari:

0
Болница Фоча
Foto: Bolnica Foča

Studentkinja iz Indije, nakon operacije slijepog crijeva i antibiotske terapije u Univerzitetskoj bolnici Foča, izliječena je od trbušnog tifusa i otpuštena na kućno liječenje, saopšteno je na konferenciji za novinare na Medicinskom fakultetu u Foči.

Stručnjaci ističu da nema razloga za brigu. Sve epidemiološke mjere su provedene, a nalazi su potvrdili da ni kod pomenute pacijentkinje, niti kod ljudi s kojim je bila u kontaktu u organizmu nema bakterije, salmonela tifi.

Studentkinja iz Indije, u Univerzitetsku bolnicu Foča, primljena je sa simptomima povišene temperature i bolovima u stomaku. Nakon sumnje infektologa, nalazi su potvrdili da boluje od stomačnog tifusa. Zbog tegoba u stomaku je i operisana.

- Tokom hospitalizacije razvila je i upalu slijepog crijeva uspješno je operisana laparoskopski i dan nakon operacije otpuštena na kućno liječenje - rekao je Nenad Lalović, v.d. direktora Univerzitetske bolnice Foča.

Sve dalje laboratorijske analize, tvrde ljekari, ne pokazuju prisustvo bakterije salmonele tifi. U studentskom stanu u Foči gdje živi s kolegama, posjetili su je i stručnjaci. Među njima i profesor epidemiologije.

Погинули Супружници Хршум

Hronika

Kujović ponovo osuđen na osam godina zatvora zbog smrti supružnika Hršum

- Takođe smo tokom anketiranja djevojka otišli i u stan gdje ona živi jutros i utvrdili da je ona dobro i utvrdili da su uslovi što je najbitnije na viskom nivou higijene atmosfera je topla kućna baš onakva kakva je potrebna za oporavak - kaže Biljana Mijović, profesor epidemiologije Medicinskog fakulteta Foča.

Epidemiolozi su utvrdili da je kod oboljele u septembru, u Indiji, dijagnostikovana lakša klinička slika stomačnog tifusa. I u matičnoj zemlji je liječena antibiotskom terapijom. Po dolasku u Foču u oktobru, bolest se ponovo aktivirala. Na fakultetu kažu da su preduzeli sve higijensko-epidemiološke mjere, a to podrazumijeva i podršku studentima.

- Da pružimo podršku da se ne stvori stigma prema oboljeloj pošto roditelji nisu odmah mogli da dobiju vizu oni dolaze ovih dana i ona će otići kući na oporavak i kada sve bude kako treba ona će ponovo doći da studira i tu nema ništa sporno - naveo je Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.

U Institutu za javno zdravstvo ističu da su ponosni na ljekare Doma zdravlja, Univerzitetske bolnice i Regionalnog zavoda, koji su na vrijeme reagovali.

Na osnovu svih parametara i kliničke slike, ljekari, naglašavaju da je rizik od širenje bolesti na nuli. Podsjećaju da je ovo, poslije više decenija, prvi slučaj trbušnog tifusa na našem prostoru.

Podijeli:

Tagovi:

Tifus

Foča

student

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пас из Бањалуке пронађен у Приједору: Проналазач одбио награду, власник почастио дјецу

Društvo

Pas iz Banjaluke pronađen u Prijedoru: Pronalazač odbio nagradu, vlasnik počastio djecu

23 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Društvo

Maligne bolesti najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti u Srpskoj

1 d

0
БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

Društvo

BiH je od danas dio Google street view: Pogledajte kako sve izgleda

1 d

0
Ево када ће бити исплата пензија

Društvo

Evo kada će biti isplata penzija

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner