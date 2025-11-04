Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити

Извор:
Адвокат Горан Петронијевић изјавио је Срни да је Уставни суд БиХ, одбијањем апелације одбране предсједника Милорада Додика на пресуду Суда БиХ, пропустио прилику да спријечи интернационализацију правне бруке БиХ која је сада неминовна.
"Морамо да аплицирамо Суду за људска права у Стразбуру. Онда ће сви да се упознају са тим шта се и како догађало у БиХ", рекао је Петронијевић.
Он је истакао да се само у БиХ могло догодити овакво правно чудо почетком 21. вијека.
"Доноси појединац закон, који нема овлашћења ни да буде то што се представља, замењује и суспендује највише представничке органе, највише законодавне органе, измишља члан закона које примењује суд ретроактивно да би осудио некога кога је неопходно политички да се елиминише. То је читав процес који је претходио пресуди. Треба гледати како је дошло до пресуде", указао је Петронијевић.
Он је нагласио да није имао никаквог оптимизма у правцу другачије одлуке Уставног суда БиХ, имајући у виду и његове проблеме и чињеницу да тај суд није састављен у складу са Дејтонским споразумом, односно Анексом четири и да је крњи јер нема судија из Ре публике Српске.
"Све је то указивало на овакав резултат", каже Петронијевић.
Он је нагласио да би ситуација била другачија да су "судије које се налазе у Уставном суду БиХ и који одлучују имали имало интегритета и имало памети да размисле да би требало коначно примене Устав и закон".
У осврту на данашњу одлуку Тужилаштва да обустави истрагу против Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића и бившег премијера Радована Вишковића због наводног напада на уставни поредак, Петронијевић је констатовао да је то је ствар о којој се може говорити као о лаганом прихватању или схватању сарајевске чаршије и политичког Сарајева да се атмосфера мијења и да "вино више није онолико колико је коштало раније".
"Дакле, да су САД промениле свој став и да лагано америчка администрација лагано увиђа, као што смо могли да видимо и у Савету безбедности који су главни фактори дестабилизације овог простора. Да је то управо Кристијан Шмит, његово лажно представљање, злоупотреба овлаштења, бонских овлаштења и оних који су га подржавали", нагласио је Петронијевић.
Он је поновио да је чињеница да Уставни суд БиХ учествује у нечему о чему је одлучивао Кристијан Шмит фактички готово озбиљан сукоб надлежности и ако то формално није.
"Због чега, због тога што су Уставни суд БиХ и Кристијан Шмит били лева и десна рука свих оних неолибералних глобалиста који су покушавали да изврше насилно централизацију БиХ и насилно гашење Републике Српске, вероватно и знатно отежавање положаја Хрвата у оном другом ентитету", рекао је он.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је данас апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест године забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
На ванредној сједници, крњи Уставни суд је заједно са овом, разматрао апелацију на одлуку ЦИК-а од 6. августа, коју је такође одбио као неосновану.
Чланови правног тима предсједника Додика најавили су да ће услиједити апелација Европском суду за људска права у Стразбуру.
