Грицкате их стално и мислите да је здраво?

Дијете са високим садржајем протеина постале су један од најпопуларнијих трендова посљедњих година, и то са добрим разлогом.
Протеини су важни за мишиће, кости и кожу, а такође помажу да останете сити. Али, како упозорава нутриционисткиња и дијететичарка Анђела Хули, не би требало да претјерујемо са протеинским шејковима, прашковима и плочицама.
"Опседнути смо свиме што има висок садржај протеина и често чујем људе како кажу да воле укус ових производа. Када им кажем да их не користе сваки дан, разочарани су", рекла је Хули за EatingWell.
Пречеста употреба таквих производа може значити да занемарујемо изворе цијелих протеина попут меса, рибе, јаја, млијечних производа и махунарки, који садрже хранљиве материје важне за успоравање старења.
Стручњаци упозоравају да протеински шејкови, прашкови и плочице – иако се често сматрају здравим – заправо могу бити храна која убрзава процес старења.
Ови производи често садрже додате шећере, вјештачке заслађиваче, згушњиваче, ароме и боје, што их чини високо прерађеном храном.
Хули објашњава да таква исхрана може оштетити ћелије, разградити колаген и ослабити имунитет.
Студије су повезале конзумирање високо прерађене хране са срчаним обољењима и дијабетесом типа 2, а једна студија је открила да су људи који су јели највише прерађене хране биолошки старији скоро годину дана од оних који су јели најмање.
Додати шећери да не прелазе 10 процената укупног дневног уноса калорија
Декларације протеинских производа често крију скривене шећере и заслађиваче попут сукралозе, који стимулишу упалне процесе. Истраживања показују да ови састојци могу утицати на метаболизам, цревну микробиоту и здравље ћелија. Али ни „прави“ шећер није ништа бољи – једна студија је открила да жене које конзумирају много додатог шећера брже старе на ћелијском нивоу.
Америчке смјернице препоручују да додатни шећери не прелазе десет процената укупног дневног уноса калорија, али многе протеинске плочице прелазе ту границу у само једној порцији.Ако се ослањамо искључиво на суплементе, наш унос интегралних намирница се аутоматски смањује. Хули савјетује да их користимо само повремено и да бирамо оне са мање од десет грама додатог шећера. Она такође истиче да уравнотежена исхрана са пуно витамина, минерала, влакана и здравих масти може помоћи у успоравању биолошког старења.
Умјесто протеинске плочице, једноставна ужина може бити воће са сиром, хумус са поврћем или јабука са путером од кикирикија.
Научници препоручују да у исхрану чешће укључимо воће и поврће, интегралне житарице, незасићене масти, орашасте плодове, махунарке и млијечне производе са ниским садржајем масти. Доказано је да ове групе намирница доприносе здрављу срца, јачању костију и очувању младости ћелија.
Намирнице богате влакнима, витаминима и антиоксидансима успоравају процес старења, док орашасти плодови и маслиново уље помажу у одржавању когнитивних функција и енергије током цијелог дана.
