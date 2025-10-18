Ојачајте имунитет природним састојцима, јаки и отпорни и у сезони грипа

Извор:
Не омаловажавајте вирусе који владају ових дана - чак и најздравији могу да падну у кревет. Природним састојцима појачајте имунитет и спријечите инфекцију или ублажите симптоме уколико се ипак разболите.
Крај октобра и почетак новембра почетак су и сезоне грипа, па је неопходно да се цијела породица добро "опреми" имунитетом како би се изборила са овом сезонском болешћу. Вирус грипа цијеле године "шета" се по планети и премјешта се са једне на другу хемисферу, успут мијењајући облик. Сваке године грип нас напада, а пред њим често поклекну и најздравији, па је важан сваки покушај да се превентивом спречи инфекција, или њени негативни ефекти, колико год је то могуће.
Пилећа супица
Комад пилетине са поврћем - целером, мрквом, першуном, црним луком и бибером - довољан је за укусну домаћу пилећу супу, која је веома ефикасна и здрава и као превенција и као добар и здрав оброк током инфекције грипа.
У недостатку домаће супе може да послужи и она из кесице, која такође садржи минерале и витамине, као и неопходне електролите. Сваки дан поједите тањир пилеће супице!
Карамелизовано млијеко
У празно лонче сипајте кашику жутог шећера и загревајте док шећер не почне да се топи. Пазите да не загори. Када се отопи, преко шећера сипајте око децилитар и по млијека, кувајте док не проври. Овако вруће млијеко узимајте кашичицом, а када се мало охлади, полако пијте. Карамелизовано млијеко "пресвлачи" слузокожу грла, спречава иритацију и кашаљ.
Вакцинација
Све особе које су под повећаним ризиком за настанак компликација, уколико дође до инфекције грипа, требало би да се вакцинишу против грипа. Хронични болесници, особе са кардиоваскуларним обољењима, потом обољењима респираторног система, метаболичким обољењима као што су дијабетес, затим особе са бубрежном инсуфицијенцијом, малигним обољењима и труднице у повећаном су ризику за настанак компликација, па чак и смртног исхода уколико дође до инфекције.
Заштитно дејство вакцине траје шест мјесеци до годину дана, а најбоље је вакцину примити крајем октобра јер је око три недјеље потребно организму да стекне заштиту од вируса грипа.
Кувано вино
Још један домаћи лијек против грипа и прехладе је кувано вино. У празно лонче за кафу ставите кашику шећера, а када шећер пожути, додајте црно вино и кувајте док не проври. Додајте воду колико има и вина и убаците мало бибера у зрну и суви босиљак. Пије се око један децилитар дневно, док је вино умјерено вруће.
Бијели лук
Бијели лук је природни антибиотик. Има снажно антибактеријско дејство. Ако имате жути или зелени секрет из носа, бијели лук може да помогне, јер има јако антивирусно дејство, стимулише имунитет.
Чен свјежег бијелог лука изгњечите или ситно исецкајте и оставите га петнаестак минута на ваздуху јер тако долази до хемијске реакције која бијели лук претвара у антибиотик. Помијешајте га с мало маслиновог уља, намажите на хљеб и ето љековите вечере. Уколико вам је ово прејак укус, додајте кашику меда!
Ђумбир
Уколико је секрет из носа провидан, онда ће помоћи чудотворни напитак са ђумбиром. Он ће вам помоћи и ако се осјећате сломљено и уколико вас боли сваки мишић. Али одличан је и као превентива. Ђумбир исеците на танке кришке, прелијте водом и оставите да стоји око 20 минута. Додајте мало цимета и исцеђен лимун или поморанџу, или обоје, и попијте!
Одмор и свјеж ваздух
Провјетравање просторија у којима се спава, потом шетње и боравак на свјежем ваздуху такође су дио превенције. Али најважнији су сан и одмор. Потрудите се да будете наспавани, јер недостатак сна изазива пад имунитета. И уколико дође до инфекције, потрудите се да се одмарате и тако помогнете телу да врати снагу.
