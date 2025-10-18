Банане ће остати свјеже и до 2 недјеље ако ово урадите чим их купите

Извор:
Банане често брзо постану смеђе и гњецаве, а разлог може бити једноставно где их држите у кухињи. Према Менди Апелгејт, најбоље је банане држати далеко од воћних чинија.
"Воћна чинија је једно од најгорих мјеста за чување банана, јер многа друга воћа, попут јабука и брескви, испуштају гас етилен. Ако банане држите одвојено, спречавате ланчану реакцију пребрзог сазријевања", објашњава она.
Банане, као и јабуке и брескве, ослобађају природни гас етилен, који убрзава сазријевање воћа. Када се гас акумулира у ваздуху, воће пребрзо сазријева и лако се квари.
Банане су посебно осјетљиве јер саме производе значајне количине етилена, па је важно држати их одвојено од другог воћа и удаљено од извора топлоте попут рерне или фритезе.
Да би банане дуже остале свеже, Менди савјетује да обмотате стабљике пластичном фолијом.
"Стабљике ослобађају етилен, па ако их покријете, гас остаје заробљен и процес сазријевања успорава. Ова једноставна техника може задржати банане чврстим и жутим дуже него иначе", објашњава Менди.
Правилним одлагањем – далеко од друге хране, топлоте и са обмотаним стабљикама – банане могу остати свејже и до 10 или чак 14 дана дуже од уобичајеног рока трајања.
