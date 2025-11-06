Stanivuković zaustavio radove na Gradskom stadionu u Banjaluci

Prije dvadesetak dana, Draško Stanivuković, na pomen radova na Gradskom stadionu u Banjaluci, svjesno je obmanuo javnost.

"Nisam upoznat da se čeka Grad Banjaluka. Pozivam nadležne da se to uradi. Mi smo za rekonstrukciju i obnovu Gradskog stadiona", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Danas je ipak pokazao pravo lice razotkrivši svoje krajnje namjere. Gradonačelniku su, od prvog dana, radovi na Gradskom stadionu materijal za nove političke ucjene i obračune.

"Kada ispune sve procedure, i kada ti ljepotani i te dobrice daju nama, isto, što nam treba i što grad čeka. Kada bude sjednica Skupštine grada i kada malo oni budu htjeli nešto dobro da urade. I kada oni budu shvatili da grad ima svoje potrebe i obaveze. I, kada sjednemo za sto i vidimo šta su nam prioriteti, onda smo otvoreni za sve", dodao je Stanivuković.

Draško Stanivuković sa saradnicima tako je zaustavio radove na banjalučkom Gradskom stadionu i u potpunosti se oglušio na dopis koji je resorno ministarstvo prije više od dva mjeseca poslalo na adresu Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluka.

“Da bi ovo Ministarstvo utvrdilo postojanje uslova za izdavanje lokacijskih uslova na predmetnoj lokaciji, pozivate se da u skladu sa članom 60. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) dostavite mišljenje Grada Banja Luka u vezi izvođenja planiranih radova, kao i ovjeren izvod iz važećeg dokumenta prostornog uređenja na osnovu kojeg bi se izdali lokacijski uslovi”, istakli su iz ministarstva ta prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Da nadležnima u Gradu Banjaluka traženo od ministarstva nije ni "u peti" uvjerili smo se i sami na djelu i to nakon što nam je Vuk Višekruna, ovlašteni u Odjeljenju za prostorno uređenje, u kratkom telefonskom razgovoru rekao da mu se obratimo službenim putem.

To smo, očas posla, i uradili:

Zašto Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Banjaluka još uvijek, ni skoro nakon dva mjeseca, nije poslalo traženo mišljenje, ali i ostala dokumenta koja su neophodna Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, da bi se pristupilo daljim radovima na istočnoj tribini?

Kada se može očekivati da Odjeljenje za prostorno uređenje pošalje traženo mišljenje i neophodna dokumenta kako bi se pristupilo daljim radovima?

Danima kasnije umjesto odgovora naišli smo na zid ćutanja u gradskom resoru. Krov na istočnoj tribini tako ostaje na čekanju, a jasno je, i odavno da se samo čeka saglasnost Draška Stanivukovića i njegovih saradnika.