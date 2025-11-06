Vlada spremna da finansira izgradnju pristupnih puteva

Vlada je uradila svoj dio posla na izgradnji mosta na Česmi. Obaveza Grada je da uradi pristupne puteve, što se vidi i iz ugovora koji je Grad u avgustu prošle godine potpisao sa izvođačem, a u pitanju su preduzeća MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad i Mrkonjić putevi, koji su odradili značajan dio posla, ali radovi nisu završeni, jer Grad nije obezbijedio sredstva, tvrdi resorni ministar.

„Da je tender raspisan bez građevinske dozvole, da je tender raspisan bez obezbijeđenih sredstava, da izvođač nije naplatio ništa, da navodno neće da nastavi radove dalje, jer navodno nema ni građevinske dozvole, niti je urađena eksproprijacija na jednoj od obala Vrbasa do kraja“, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Imamo sve potrebne papire, odgovara Draško Stanivuković. Imao je, tvrdi, namjeru i da Grad finansira radove na izgradnji pristupnih puteva, ali novca nije bilo, za šta i ovaj put krivi skupštinsku većinu.

„Vlada neće da uradi pristupne puteve, kaže obaveza je Grada. Mi predložimo na Skupštini da to kroz budžet stavimo ta sredstva, oni skinu. Mi predložimo za most, oni skinu, ovi neće, ovi ne daju. Mi predložimo kredit, ovi to ne izglasaju“, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

To su samo izgovori i nesposobnost gradonačelnika. Za pet godina koliko obavlja ovu funkciju trebao ej da obezbijedi skupštinu većinu i nesmetano obavlja poslove koji su u nadležnosti Grada, odgovara resorni ministar.

„Nesposobnost je gradonačelnika kada nema skupštinsku većinu. Šta, sutra hoće da bude predsjednik, pa će reći eto ja ne mogu da napravim Vladu, ne mogu rješavati probleme, on je najodgovorniji za sve“, dodao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Premijer Republike Srpske poručio je da ne želi da se sa Draškom Stanivukovićem prepucava putem medija. Pozvaće ga na sastanak. Pristaje i da Vlada Srpske finansira izgradnju pristupnih puteva, kako građani ne bi ispaštali.