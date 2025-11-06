Stevanović: Most u Česmi gotovo završen, potreban dogovor o završetku projekta

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da su Vlada Srpske i njena preduzeća završili veći dio poslova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, a projekat se u cijelosti može okončati uz dogovor sa upravom grada Banjaluka, koja je prema ranijem sporazumu, trebala da izgradi i isfinansira pristupne puteve.

Stevanović je rekao da Vlada Republike Srpske može preuzeti obavezu da sve to finansira u interesu velikog broja građana, ne samo Banjaluke već i Čelinca i Kotor Varoša koji će koristiti most, ali je upitao zašto bi kada banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković u posljednje vrijeme govori ne valja ovo i ono?

"I mi bismo sada trebali da trčimo da radimo njihov obavezni posao u vezi sa gradnjom pristupnih puteva... Prihvatamo jedino da sjednemo i da se dogovorimo. Predložiću u tom smislu i premijeru Savi Miniću da napravimo popis do sada urađenih radova, predračun koliko novca treba za završetak pristupnih puteva, te da firma `Putevi Republike Srpske` finansira sve to do kraja", rekao je novinarima Stevanović na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom optužbi Stanivukovića na temu izgradnje mosta.

On je rekao da na tom planu mora biti završena građevinska dozvola za pristupne puteve, odnosno eksproprijacija potrebnog zemljišta na obje strane rijeke Vrbas.

"Moje informacije od prije nekoliko dana pokazuju da to sve u formalnom smislu nije dovedeno do kraja", rekao je Stevanović.

On je podsjetio da je Stanivuković još lani raspisao javni poziv za gradnju pristupnih puteva za most u Česmi, te odabrao izvođača koji je ušao u posao.

"Izvođač je uradio znatan dio tog posla. I što se stoji? Nema dovoljno sredstava! Tender je raspisan bez građevinske dozvole, bez obezbijeđenih sredstava, izvođač nije naplatio ništa i neće da nastavi radove jer nema građevinske dozvole, niti je do kraja urađena eksproprijacija na obalama Vrbasa", rekao je on.

Kada je riječ o rekonstrukciji i sanaciji magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, Stevanović je naveo da očekuje da se u narednih dvije ili tri sedmice okonča prva faza ovog posla, odnosno da se, gledajući od Klašnica prema Banjaluci desna strana puta završi.

"Tokom zime ćemo pustiti saobraćaj na obje strane do početka građevinske sezone na proljeće, a nakon toga ćemo raditi desnu stranu gledano od Banjaluke prema Klašnicama, i to nekada na proljeće", najavio je Stevanović.

On je rekao da će republičke firme graditi kružni tok na ulazu u Kampus Univerziteta u Banjaluci, te da su na tom planu u međuvremenu potrebni dodatni dogovori sa gradskim vlastima.