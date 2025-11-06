U petak hladnije vrijeme, uz sunčane periode

Izvor:
06.11.2025
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje djelimično razvedravanje, uz sunčane periode, ali malo svježije.
Ujutro će na sjeveru i istoku biti česta pojava magle i niske oblačnosti, a u ostalim predjelima sunčano.
Magla i niska oblačnost će se ponegdje zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu sunčano u prvom dijelu dana, a poslije podne i uveče postepeno naoblačenje uz slabu kišu ponegdje.
Duvaće slab i promjenljiv vjetar, u Semberiji umjeren istočnih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha od nula do osam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od osam do 15, na jugu do 18, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest Celzijusovih stepeni.
