Logo

U petak hladnije vrijeme, uz sunčane periode

Izvor:

SRNA

06.11.2025

14:07

Komentari:

0
У петак хладније вријеме, уз сунчане периоде
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje djelimično razvedravanje, uz sunčane periode, ali malo svježije.

Ujutro će na sjeveru i istoku biti česta pojava magle i niske oblačnosti, a u ostalim predjelima sunčano.

Magla i niska oblačnost će se ponegdje zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

снијег пахуље

Društvo

Stiže pogoršanje vremena u BiH, moguć i snijeg

Na jugu sunčano u prvom dijelu dana, a poslije podne i uveče postepeno naoblačenje uz slabu kišu ponegdje.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, u Semberiji umjeren istočnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do osam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od osam do 15, na jugu do 18, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest Celzijusovih stepeni.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

Društvo

Danas sunčano vrijeme, temperatura i do 20 stepeni

7 h

0
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Društvo

Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 19 stepeni

1 d

0
Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Srbija

Odzvonilo Miholjskom letu - stižu minusi

1 d

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

2 d

0

Više iz rubrike

Свештеник послао важну поруку: ''Овим људима намијените посебну свијећу''

Društvo

Sveštenik poslao važnu poruku: ''Ovim ljudima namijenite posebnu svijeću''

2 h

0
Хоће ли и у пензионерским удружењима посмртнине моћи наплатити они који су платитили укоп, а нису чланови породице

Društvo

Hoće li i u penzionerskim udruženjima posmrtnine moći naplatiti oni koji su platitili ukop, a nisu članovi porodice

3 h

0
Минић: Честитам свим нашим извођачима, импресиониран сам

Društvo

Minić: Čestitam svim našim izvođačima, impresioniran sam

3 h

0
Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg

Društvo

Duško ga je pustio da mu priđe na 20 metara! Odstrijelio grdosiju od 224 kg

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Supružnici pronađeni mrtvi u krevetu, pored njih test za trudnoću

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner