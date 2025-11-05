Logo

Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 19 stepeni

SRNA

05.11.2025

08:02

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano sa temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros po kotlinama i uz riječne tokove u sjevernim područjima ima magle i niskih oblaka, a u ostatku zemlje je pretežno sunčano, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Hladnoca 1

Srbija

Odzvonilo Miholjskom letu - stižu minusi

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Drvar, Livno minus dva, Šipovo, Ribnik, Drinić, Bugojno minus jedan, Han Pijesak, Gacko, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Banjaluka, Sarajevo, Tuzla nula, Čemerno, Kneževo, Prijedor, Zenica, Sanski Most jedan, Bijeljina dva, Kalinovik tri, Bileća četiri, Višegrad pet, Foča šest, Rudo sedam, Trebinje devet, Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

