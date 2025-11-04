Logo

Odzvonilo Miholjskom letu - stižu minusi

04.11.2025

22:23

Narednih dana u Srbiji očekuje se hladnije vrijeme sa pojavom prvog slabog prizemnog mraza.

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije do utorka, 11. novembra, očekuju se hladna jutra sa mogućom pojavom slabog prizemnog mraza.

U Vojvodini će dani biti pretežno sunčani, dok će u ostalim krajevima Srbije preovladavati malo do umjereno oblačno vrijeme.

Od petka nadalje, na istoku i u brdsko-planinskim predjelima, predviđa se povećana oblačnost uz moguću izolovanu i kratkotrajnu kišu.

Dnevne temperature će u većini krajeva dostići maksimum od 12 do 18 stepena, što znači značajno zahlađenje u odnosu na prethodne dane gdje je bilo više od 22 stepena.

Prema dosadašnjoj prognozi, od sutra, 5. novembra, u pojedinim dijelovima Srbije biće minus, tačnije na Zlatiboru i Kopaoniku živa na termometru spustiće se na -1.

Kraj Miholjskog ljeta

Meteorolog Ivan Ristić kaže da je završeno "zakašnjelo Miholjsko ljeto" i da nas u nastavku novembra očekuju pravo jesenje, a zatim i zimsko vrijeme.

Tokom hladnijih dana jutarnje temperature biće od 0 do 5 stepeni, uz moguć mraz tokom vedrih i maglovitih noći, dok u maglovitim danima dnevna temperatura može ostati ispod 10 stepeni. Takođe, Ristić najavljuje da se prvo ozbiljnije zahlađenje, koje bi moglo donijeti snijeg i u nižim predjelima, očekuje oko 24. novembra.

"Orijentacija Polarnog vrtloga u stratosferi se seli sa Sjeverne Amerike u novembru na Evropu u decembru, što će i dovesti do promjene vodećeg strujanja sa zapadnog na sjeverno iznad nas. U prevodu, poslije zakašnjelog miholjskog ljeta početkom novembra vraća se sredinom novembra prvo jesen, a potom dolazi i snijeg i zimsko vrijeme krajem novembra", navodi Ristić.

Tada će, prema prognozama, oslabiti polarni vrtlog, što omogućava prodor hladnog vazduha sa sjevera i sjeveroistoka. On objašnjava da polarni vrtlog predstavlja veliku cirkulaciju hladnog vazduha iznad polova, kada je snažan, zima u Srbiji je blaža, a kada oslabi, arktički vazduh prodire južnije, donoseći niske temperature, snijeg i led.

"Sa ovim procjenama se slaže i pojava Polarnog vrtloga koji sada jača što je donijelo otopljenje. Polarni vrtlog će slabiti u trećoj dekadi novembra i donijeće prodore hladnog vazduha sa sjevera i sjeveroistoka, a sa tim se slažu i modeli. Da pojasnim, Polarni vrtlog je velika, zimska cirkulacija hladnog vazduha iznad polarnih regiona koja utiče na vremenske uslove širom svijeta. Kada je vrtlog snažan, on zadržava hladan vazduh, što rezultira blažim zimama u Srbiji", kazao je Ristić i dodao:

"Ako se vrtlog uruši, hladni arktički vazduh prodire do nižih geografskih širina, donoseći drastične promjene kao što su izuzetno niske temperature, padavine, snijeg i led. I MJO indeks ukazuje na veliku promjenu jer se nazire kruženje u narednih mjesec dana što će usloviti da iz leta idemo u jesen, a iz jeseni u zimu!".

