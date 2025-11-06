Logo

Sutra slavimo Svete mučenike: Ovako vjernici treba da se pomole

06.11.2025

Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле
Srpska pravoslavna crkva sutra, 7. novembra obilježava sjećanje na Svete mučenike Markijana i Martirija. Njihova nepokolebljiva vera i hrabrost u očuvanju pravoslavlja ostaju vječiti primjer vjernicima, simbolizujući odlučnost pred iskušenjima i pred smrću.

Kada se bezbožna jeres Arijeva proširila i izazvala velike razdore u Hristovoj Crkvi, mnogi vjerni hrišćani bili su progonjeni, mučeni i ubijani. Arijanci su posebno gonili one koji su ispovjedali da je Hristos Tvorac, a ne stvorenje, učovečeni Bog, a ne običan čovjek.

U to vrijeme, car Konstancije II, sin Konstantina Velikog, približio je svom dvoru dva uticajna arijanska velikaša, Jevsevija i Filipa, koji su ogorčeno progonili pravoslavne i kršili Crkvu Hristovu. Pod njihovim uticajem stradali su mnogi učitelji vjere, uključujući i patrijarha Pavla, koji je poslat u Jermeniju i ubijen.

Markijan i Martirij, učenici i saradnici patrijarha Pavla, služili su kao čteci, ipodjakoni i notari, bilježeći sve patrijarhove pouke i djela. Osim toga, bili su veliki propovjednici i branitelji Crkve, štiteći je od jeretičkih strijela arijanaca.

Arijanci su pokušali da ih obmanom odvedu u svoju jeres nudeći im zlato, bogatstvo i visok položaj, ali su Markijan i Martirij odbili sve te ponude, više voleći mučenje i smrt za Hrista nego bogatstvo i slavu u jeresi.

Kada su ih uhapsili i odveli na pogubljenje, svetitelji su se pomolili Bogu:

"Gospode Bože, Ti si nevidljivo stvorio srca naša, Ti znaš sva djela naša, primi u miru duše slugu Tvojih, jer nas Tebe radi ubijaju i smatraju nas kao ovce koje su za klanje."

Nakon molitve, pogubljeni su od strane arijanaca zbog ispovijedanja božanstva Isusa Hrista. Njihove mošti su sahranjene kod Melandiske kapije u Carigradu, a kasnije je sveti Jovan Zlatoust podigao crkvu u njihovu čast, gdje su njihove molitve donosile iscjeljenje vjernicima.

Molitva za Svete mučenike

Na današnji dan vjernici izgovaraju sljedeću molitvu:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe, Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: njihovim molitvama spasi duše naše", piše Ona.

