Jeziva prijetnja školama u Srpskoj: Spominje se kalifat i Islamska država

Širom Republike Srpske osnovne i srednje škole dobile su prijeteće mejlove o postavljenim bombama zbog čega jutros nema nastave, a policija vrši protivdiverzione preglede.

U mejlu u kojem se tvrdi da su bombe postavljene na školskom terenu autor se predstavlja kao ratnik Islamske države koji ne odobrava pritisak evropskih država na muslimane u Bosni i poziva na borbu protiv nevjernika.

"Eksploziv je postavljen na školskom terenu. Prenesite 10 BTC na ovu adresu ako želite izbjeći eksploziv.

Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i utjecaj evropskih država na Muslimane u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Naš cilj je uspostaviti kalifat u Evropi.

Naši zahtjevi su iseljenje kršćana sa teritorij bosne i prenos navedenog iznosa na naš račun.

- "Borite se protiv nevjernika gdje god ih sretnete, istjerajte ih iz mjesta odakle su vas protjerali.", navedeno je u mejlu.