NSRS nastavlja 17. redovnu sjednicu

18.12.2025

07:03

НСРС наставља 17. редовну сједницу
Foto: Ustupljena fotografija

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju danas sa 17. redovnom sjednicom.

Na dnevnom redu je razmatranje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj - po hitnom postupku.

Sinoć je usvoj budžet Srpske za 2026. godinu - po hitnom postupku u iznosi od 7.409 milijardi KM.

Usvojen je i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina.

Po hitnom postupku usvojeni su i Zakon o izvršenju budžeta za 2026. godine, odluke o dugoročnom i o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu, kao i odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o doprinosima, kao i izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, sve po hitnom postupku.

Poslanici su usvojili po hitnom postupku i Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Po hitnom postupku, usvojeni su i zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, izmjene Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, te izmjene Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Srpske.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera - po hitnom postupku, te izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - po hitnom postupku.

Poslanici su glasali i za izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi - po hitnom postupku, kao i za zakon o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima - po hitnom postupku.

Usvojen je zaključak Kluba poslanika SNSD kojim se zadužuje odbor Vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova da organizuje obilježavanje Dana Republike i otkrije centralno spomen-obilježje poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u Banjaluci.

Sandra Erkić izabrana je za predsjednika Komisije za bezbjednost.

