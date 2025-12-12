Kolegijum NSRS usvojio prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice

Izvor:
ATV
12.12.2025
15:13

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je usvojio Konačan prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice Narodne skupštine koja počinje u utorak, 16. decembra 2025. godine, dopunjen sa 13 tačaka.
Kolegijum je usvojio sljedeću dopunu predloženog dnevnog reda:
1. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina, po hitnom postupku
2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, po hitnom postupku
3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta za 2026. godinu, po hitnom postupku
4. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu, po hitnom postupku
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu, po hitnom postupku
6. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, po hitnom postupku
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku
8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, po hitnom postupku
10. Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, po hitnom postupku
11. Prijedlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, po hitnom postupku
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, po hitnom postupku
13. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, po hitnom postupku
