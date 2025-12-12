Kolegijum NSRS usvojio prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je usvojio Konačan prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice Narodne skupštine koja počinje u utorak, 16. decembra 2025. godine, dopunjen sa 13 tačaka.

Kolegijum je usvojio sljedeću dopunu predloženog dnevnog reda:

1. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina, po hitnom postupku

2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, po hitnom postupku

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta za 2026. godinu, po hitnom postupku

4. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu, po hitnom postupku

5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu, po hitnom postupku

6. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, po hitnom postupku

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, po hitnom postupku

10. Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, po hitnom postupku

11. Prijedlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, po hitnom postupku

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, po hitnom postupku

13. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, po hitnom postupku