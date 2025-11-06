Hrvat mamio djecu preko lažnih profila

Policija Koprivničke županije, zajedno sa Službom za kibernetičku sigurnost Uprave policije, provela je istragu nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Sumnja se da je muškarac duže vrijeme, putem interneta i raznih aplikacija za dopisivanje, pristupao, preuzimao, čuvao i dijelio materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Zbog toga mu se stavlja na teret četiri kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Dalje istragom utvrđeno je da je počinio još jedanaest kaznenih djela, i to iskorištavanja djece za pornografiju, upoznavanja djece za pornografiju te mamljenja djece radi zadovoljenja polnih potreba. Ove je radnje, prema policiji, počinio na štetu četiri žrtve iz Hrvatske.

Policija sumnja da je muškarac godinama bio aktivan u više grupa za razmjenu materijala seksualnog zlostavljanja djece na aplikacijama koje imaju end-to-end enkripciju, što znači da poruke ne mogu čitati treće strane. U tim je grupama komunicirao s najmanje 150 osoba iz raznih zemalja, svjesno razmjenjujući takve sadržaje.

Prilikom pretrage njegovih uređaja i medija za pohranu podataka, policija je pronašla više od 200 fotografija i videozapisa s prizorima seksualnog zlostavljanja djece.

Muškarac je koristio lažne profile, preko kojih je stupao u kontakt s djecom, slao im seksualno eksplicitne poruke i sadržaje te tražio da mu i oni šalju vlastite snimke.

Takođe je žrtvama slao svoje snimke i sadržaje koje je ranije prikupio u grupama u kojima su se dijelili materijali zlostavljanja djece.

Istraga je pokrenuta nakon što je hrvatska policija putem Evropola primila dojavu iz američkog Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu djecu (NCMEC). Oni su prijavili da korisnik čet aplikacije s IP adresom iz Hrvatske dijeli materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Istraga se nastavlja kako bi se identificirale sve moguće žrtve i prikupili dodatni digitalni dokazi, potvrdila je policija.

Policija poziva roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o tome što rade na internetu, da prate s kime se dopisuju i kako komuniciraju. Svaku sumnju na zloupotrebu ili neprimjerenu komunikaciju treba odmah prijaviti policiji, piše Dnevnik.hr.