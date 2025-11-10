Logo
Large banner

Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

Izvor:

SRNA

10.11.2025

08:20

Komentari:

0
Руска војска
Foto: Tanjug/AP

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 71 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Tokom protekle noći, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su i presreli 71 ukrajinsku bespilotnu letjelicu", navodi se u saopštenju.

беба-09092025

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

U saopštenju se precizira da je 29 dronova oboreno iznad Brjanske oblasti, sedam iznad Kurske oblasti, po pet dronovaa iznad Lipecke i Smolenske oblasti, te po četiri iznad Orelske, Tverske i Samarske oblasti.

"Tri drona oborena su iznad Republike Krim, po jedan iznad Kaluške, Rostovske i Tulske oblasti, a sedam dronova je oboreno iznad Crnog mora", navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vojna operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Какво вријеме нас данас очекује?

Društvo

Kakvo vrijeme nas danas očekuje?

2 h

0
У Српској рођено 26 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Харис признао да није у добрим односима са кћерком Ђином

Scena

Haris priznao da nije u dobrim odnosima sa kćerkom Đinom

2 h

0
Шта нам звијезде говоре за данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde govore za danas?

2 h

0

Više iz rubrike

Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Svijet

Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

3 h

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Svijet

Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

3 h

0
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Svijet

Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

3 h

0
Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

Svijet

Senat SAD usvojio zakon o privremenom finansiranju vlade

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

30

Za devet mjeseci Banjaluku posjetilo više od 96.000 turista

10

29

Napravite sami sirup od lovora koji će vam pomoći da se riješite upornog kašlja

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner