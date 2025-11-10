Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

Izvor:
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 71 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
"Tokom protekle noći, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su i presreli 71 ukrajinsku bespilotnu letjelicu", navodi se u saopštenju.
U saopštenju se precizira da je 29 dronova oboreno iznad Brjanske oblasti, sedam iznad Kurske oblasti, po pet dronovaa iznad Lipecke i Smolenske oblasti, te po četiri iznad Orelske, Tverske i Samarske oblasti.
"Tri drona oborena su iznad Republike Krim, po jedan iznad Kaluške, Rostovske i Tulske oblasti, a sedam dronova je oboreno iznad Crnog mora", navodi se u saopštenju.
