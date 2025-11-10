Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 71 ukrajinski dron iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Tokom protekle noći, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su i presreli 71 ukrajinsku bespilotnu letjelicu", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se precizira da je 29 dronova oboreno iznad Brjanske oblasti, sedam iznad Kurske oblasti, po pet dronovaa iznad Lipecke i Smolenske oblasti, te po četiri iznad Orelske, Tverske i Samarske oblasti.

"Tri drona oborena su iznad Republike Krim, po jedan iznad Kaluške, Rostovske i Tulske oblasti, a sedam dronova je oboreno iznad Crnog mora", navodi se u saopštenju.