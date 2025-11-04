Ubistvo u Doboju: Sin ubio oca

Izvor:
Dobojska policija uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio oca u porodičnoj kući.
Za navedeno lice postoji osnov sumnje da je 03.11.2025. godine, u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, nanijelo teške tjelesne povrede licu inicijala B.Č. sa područja grada Doboja, koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mjesta.
Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
