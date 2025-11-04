Ubistvo u Doboju: Sin ubio oca

Dobojska policija uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio oca u porodičnoj kući.

Za navedeno lice postoji osnov sumnje da je 03.11.2025. godine, u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, nanijelo teške tjelesne povrede licu inicijala B.Č. sa područja grada Doboja, koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mjesta.

Hronika Banjaluka: Žena umrla u Osnovnom sudu, pred očima svjedoka

Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.