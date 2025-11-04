Nova tragedija: Direktan sudar dva auta, jedna osoba poginula

Saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se sinoć oko 20.00 časova u Nehruovoj ulici u Kragujevcu, u kojoj je jedna osoba izgubila život, saznaje "Telegraf.rs".

Do nesreće je došlo kada je vozač džipa „Tojota RAV 4“, M. T. (67), iz još neutvrđenih razloga, prešao na suprotnu stranu kolovoza. Tom prilikom je došlo do direktnog sudara sa vozilom „Citroen Berlingo“, kojim je upravljao S. K. (29).

Vozač "Tojote", M. T., hitno je prebačen u Univerzitetski klinički centar „Kragujevac“, ali je, uprkos naporima ljekara, preminuo od zadobijenih povreda.

O stepenu povreda drugog vozača, S. K., još nema zvaničnih informacija.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a istraga je u toku i utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.

(Telegraf.rs)