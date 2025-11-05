Logo

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

05.11.2025

13:36

Komentari:

0
Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ
Foto: Anadolija

Nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla gdje je u požaru poginulo 11 osoba dok su desetine povrijeđene, nižu se brojna pitanja, poput onih o stanju sigurnosti, uslovima, ali i nadzoru nad radom takvih ustanova.

U gotovo svim ustanovama za starije i iznemogle osobe kapaciteti su popunjeni, a svim njima su zajedničke liste čekanja, među kojima su najduže one za smještaj nepokretnih osoba.

Nažalost, u Domu penzionera Tuzla, požar je izbio, upravo, na odjelu gdje su smještene nepokretne osobe.

S druge strane, Dom penzionera Tuzla je slovio kao jedan od najskupljih u državi. S novim cjenovnikom čija je primjena počela u februaru ove godine, cijene smještaja i ostalih usluga su skočile za skoro 30 posto.

Пожар у Тузли

Hronika

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Tako od februara pokretni korisnici u dvokrevetnoj sobi plaćaju smještaj 1.050 KM umjesto dotadašnjih 820 KM, a polupokretni i nepokretni 1.450 KM, dok je ta cijena ranije bila 1.100 KM.

Cijene smještaja za one koji boluju od svih oblika demencije, Parkinsonove i Alzhajmerove bolesti mjesečno košta 1.450 KM u dvokrevetnoj sobi, a 1.650 KM u jednokrevetnoj.

Дом пензионера Тузла

Društvo

Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

Poređenja radi, cijene smještaja u Gerontološkom centru Sarajevo kreću se u rasponu od 700 KM za pokretne, 850 KM nepokretne, a 1.000 KM je smještaj u jednokrevetnim sobama.

U Centru za stare i iznemogle osobe Mostar, cijena smještaja za pokretne korisnike je 900 KM, umjesto 750 KM, koliko je bila prije tri mjeseca, a za nepokretne 1.100 KM u odnosu na prethodnih 900 KM, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

Dom penzionera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

Gradovi i opštine

Direktor Doma penzionera u Tuzli podnio ostavku nakon jezive tragedije

6 h

1
Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

BiH

Cvijanović: Duboko sam potresena tragedijom u Tuzli, osjećam tugu zbog izgubljenih života

7 h

0
Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Hronika

Raste broj žrtava u Tuzli, broj prešao 10

8 h

2
Саво Минић понудио помоћ Тузли

Društvo

Savo Minić ponudio pomoć Tuzli

8 h

0

Više iz rubrike

Vakcina

Društvo

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

3 h

0
Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Društvo

Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

6 h

0
Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

Društvo

Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

8 h

1
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Društvo

Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 19 stepeni

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner