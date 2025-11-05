Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

Nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla gdje je u požaru poginulo 11 osoba dok su desetine povrijeđene, nižu se brojna pitanja, poput onih o stanju sigurnosti, uslovima, ali i nadzoru nad radom takvih ustanova.

U gotovo svim ustanovama za starije i iznemogle osobe kapaciteti su popunjeni, a svim njima su zajedničke liste čekanja, među kojima su najduže one za smještaj nepokretnih osoba.

Nažalost, u Domu penzionera Tuzla, požar je izbio, upravo, na odjelu gdje su smještene nepokretne osobe.

S druge strane, Dom penzionera Tuzla je slovio kao jedan od najskupljih u državi. S novim cjenovnikom čija je primjena počela u februaru ove godine, cijene smještaja i ostalih usluga su skočile za skoro 30 posto.

Hronika Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Tako od februara pokretni korisnici u dvokrevetnoj sobi plaćaju smještaj 1.050 KM umjesto dotadašnjih 820 KM, a polupokretni i nepokretni 1.450 KM, dok je ta cijena ranije bila 1.100 KM.

Cijene smještaja za one koji boluju od svih oblika demencije, Parkinsonove i Alzhajmerove bolesti mjesečno košta 1.450 KM u dvokrevetnoj sobi, a 1.650 KM u jednokrevetnoj.

Društvo Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

Poređenja radi, cijene smještaja u Gerontološkom centru Sarajevo kreću se u rasponu od 700 KM za pokretne, 850 KM nepokretne, a 1.000 KM je smještaj u jednokrevetnim sobama.

U Centru za stare i iznemogle osobe Mostar, cijena smještaja za pokretne korisnike je 900 KM, umjesto 750 KM, koliko je bila prije tri mjeseca, a za nepokretne 1.100 KM u odnosu na prethodnih 900 KM, prenosi Avaz.