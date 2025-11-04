Logo

Nove kazne: Za držanje psa na lancu i do 1.600 evra

04.11.2025

21:17

Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра
Foto: Catherine Sheila/Pexels

U Sloveniji od 11. novembra na snagu stupa potpuna zabrana stalnog vezivanja pasa.

To znači da vlasnici više neće smjeti držati pse na lancu, užetu ili bilo kakvom drugom obliku priveza koji ograničava njihovo slobodno kretanje.

Novi propis predviđa i visoke kazne, a za kršenje zabrane vlasnicima prijeti novčana kazna do 1.600 evra.

Prema novim pravilima, psi moraju imati ograđen prostor koji im omogućava slobodno kretanje, zaklon od vremenskih uslova i sigurnost od bijega.

I dalje ostaje obveza držanja psa na povocu kada se nalazi na javnim mjestima, ali u dvorištima i okućnicama više nije dopušteno stalno vezivanje.

Аеродром

Svijet

Aerodrom u Briselu zatvoren zbog drona

U obrazloženju odluke navodi se da su psi koji su stalno na lancu često izloženi stresu, patnji i problemima u ponašanju i da takav način držanja ugrožava i njihovo fizičko i psihičko zdravlje.

Slična zabrana postoji i u Hrvatskoj, ali još nije u potpunosti provediva u praksi. Prema Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17), zabranjeno je držati psa stalno vezanog ili u prostoru koji mu ne omogućuje slobodno kretanje.

Za fizičke osobe koje prekrše ovu odredbu predviđena je novčana kazna od 2.600 do 6.600 evra, dok je za pravne osobe kazna od 2.000 do 4.000 evra.

Usprkos zakonskoj zabrani, u Hrvatskoj je i dalje čest slučaj da psi, posebno u ruralnim područjima, cijeli život provedu na lancu.

Stručnjaci i udruženja za zaštitu životinja upozoravaju da se zakon mora strože provoditi, jer stalno vezivanje pasa dovodi do ozbiljnih posljedica po njihovo zdravlje i ponašanje, prenosi Indeks.

Komentari (1)
