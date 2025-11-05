Ko će naslijediti Putina: Spominju se ova imena

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je odlučan da u potpunosti prepravi pravila moći.

Izvještaji sugerišu da ruski lider planira da ostane na vlasti dok ne bude imao 97 godina, i potencijalno preda ključeve Kremlja svom sinu Ivanu, koji trenutno ima 10 godina.

Ovi izvještaji proistekli su iz privatnog razgovora između Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga, u kojem su lideri razgovarali o dugovječnosti i mogućnosti da žive 150 godina.

"Ranije su ljudi jedva doživjeli 70, ali ovih dana sa 70 si još uvijek dijete", rekao je Si.

Putin je odgovorio: "Ljudski organi se mogu kontinuirano transplantirati. Što duže živite, to mlađi postajete, pa čak i postižete više".

Bez njihovog znanja, njihov razgovor je prisluškivan, što je izazvalo zabrinutost među kineskim zvaničnicima koji su pokušali da sakriju detalje razgovora.

Istraživački novinar Ilja Davljačin u nedavnom dokumentarcu na Telegramu, koji ispituje Putinov plan nasljeđivanja, otkrio je da je neposredni cilj ruskog lidera da vlada do skoro 100. godine, dok istovremeno priprema Ivana da preuzme vlast.

"Čak znamo i koliko godina Putin želi da doživi - 97 godina. To bi bila 2050. godina. Jednostavno je - tada će njegov najstariji sin Ivan napuniti 35 godina, godine kada neko može biti izabran na (rusku) predsjedničku funkciju. Ali postoji problem", rekao je Davljačin.

Putin nije javno priznao da ima djecu, niti priznaje svoju navodnu vezu sa bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, Ivanovom majkom.

Uprkos tome, Ivanove fotografije su se pojavile na mrežama, čak i dok obični Rusi ostaju nesvesni njegovog postojanja.

Politički analitičar i čovjek koji je ranije pisao Putinove govore, Abas Galjamov, sugerisao je da bi predsjednikove kćerke mogle biti vjerovatnije nasljednice.

"To bi mogla da bude jedna od Putinovih kćerki, apsolutno", rekao je on, prenosi "Dejli Star".

Marija Voroncova (40) je endokrinolog koja se bavi istraživanjem dugovječnosti, dok Katerina Tihonova (38) sada vodi Institut za razvoj Inopraktika, koji nadgleda ruske projekte za smanjenje zavisnosti od zapadne tehnologije.

"Iz nekog razloga, Putin im dozvoljava, malo po malo, da počnu da učestvuju u politici. Dva puta su govorili na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, iako, naravno, nisu bili briljantni. Ali iz nekog razloga, on je postavio (kćerku) Katerinu Tihonovu za kopredsjednicu komisije za supstituciju uvoza", dodao je Galjamov, prenosi "Telegraf".

Kako je istakao, ona može biti unaprijeđena bukvalno za tri mjeseca - zvanično vrijeme izborne kampanje je dovoljno.

"Ne kažem da je ovo gotov scenario. U stvari, sadrži mnogo, mnogo nedostataka", poručio je on.

Putin za sada nije želio da govori o svom nasljedniku, iako mediji stalno spekulišu ko bi jednog dana mogao da ga zamijeni.