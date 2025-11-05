Logo

TV voditeljka optužena za ubistvo svoje majku

Foto: Pixabay

Tragedija je potresla američki grad Vičitu kada je bivša TV voditeljka Endži Mok optužena za ubistvo svoje majke.

Policija je u petak, 31. oktobra, oko 7:52 ujutru po lokalnom vremenu reagovala na dojavu o „napadu nožem“ u jednom domu u Vičiti, u saveznoj državi Kanzas. Po dolasku na lice mjesta, službenici su zatekli ženu identifikovanu kao 47-godišnju Andželin Endži Mok kako stoji ispred kuće.

Kada su ušli unutra, pronašli su njenu 80-godišnju majku, Anitu Avers, bez svijesti u krevetu, sa više ubodnih rana.

„Žrtva je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje je ubrzo preminula,“ saopštila je policija okruga Sedgvik.

Endži Mok je i sama prebačena u bolnicu, gdje joj je ukazana pomoć zbog, kako se navodi, nepoznatih povreda, nakon čega je privedena i sprovedena u zatvor okruga Sedgvik. Protiv nje je 31. oktobra podignuta optužnica za ubistvo prvog stepena, a kaucija joj je određena na milion dolara.

Istraga je i dalje u toku, a motiv ovog brutalnog zločina još nije poznat. Policija zasad nije izdala dodatno saopštenje.

Prema njenom Linkedin profilu, Mok je od 2011. do 2015. godine radila kao voditeljka i novinarka na televiziji Fox 2 u Sent Luisu. Nakon toga napustila je novinarstvo i prešla u sektor prodaje, gde je posljednje radila u kompaniji za upravljanje softverskim podacima.

Nije poznato kada će se prvi put pojaviti pred sudom. Tragedija koja je potresla zajednicu postavila je i brojna pitanja: kako je uspješna profesionalka završila u središtu tako stravičnog porodičnog zločina i šta je moglo dovesti do ovakvog ishoda, pipe Kurir.

