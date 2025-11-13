Logo
Large banner

Robot u Mađarskoj sazidao kuću za tri dana

13.11.2025

11:25

Komentari:

0
Робот
Foto: pexels

Mađarska je zakoračila u novo doba građevinarstva, robot za zidanje pod nazivom VLTR uspješno je završio zidove jedne porodične kuće u Budimpešti za manje od tri dana.

Riječ je o prvoj stambenoj zgradi u zemlji čije su noseće zidove izgradili roboti, što predstavlja važan iskorak ka automatizaciji građevinske industrije. Projekat je završen u septembru 2025. godine, a VLTR je porodičnu kuću površine 100 kvadrata doveo do strukturnog završetka za rekordno kratko vrijeme.

ILU-SKOLA-28082025

Region

Jezivo vršnjačko nasilje u Zagrebu: Dječaka (10) pretukli bokserom, prijetili da će ga ubiti

"Robot za zidanje u akciji nije samo impresivan, već i ubjedljiv s inženjerske tačke gledišta. Brzina i preciznost izvođenja su na nivou koji je teško postići ručno. Sa stanovišta izvođača radova, ovo nije samo tehnološka zanimljivost, već dobro isplanirano, isplativo i kvalitetno rješenje – izjavio je za Magyarepitok.hu Tihamer Vračarič, generalni direktor kompanije „Beril Hezepito Kft“, odgovorne za izgradnju porodične kuće.

Sposoban da zida do 10 metara kvadratnih na sat i dostigne visinu veću od tri metra, VLTR ostvaruje učinak ekvivalentan celoj petočlanoj zidarskoj ekipi – bez pauza, usporavanja ili izostajanja s posla, prenosi Biz portal.

Podijeli:

Tagovi:

Robot

građevinarstvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Школа

Region

Jezivo vršnjačko nasilje u Zagrebu: Dječaka (10) pretukli bokserom, prijetili da će ga ubiti

1 h

0
Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

Zanimljivosti

Ova četiri znaka su na najjačem udaru retrogradnog Merkura: Čuvajte se!

1 h

0
Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

BiH

Vukanoviću rastu ambicije: Sanjana fotelja ministra ga više ne zadovoljava

1 h

1
Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

Zdravlje

Tuberkuloza ubila 1,23 miliona ljudi

1 h

0

Više iz rubrike

Ново поглавље у сарадњи са Кином: Лабораторија за паметну пољопривреду у Источном Сарајеву

Nauka i tehnologija

Novo poglavlje u saradnji sa Kinom: Laboratorija za pametnu poljoprivredu u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Nauka i tehnologija

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

4 h

0
"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

Nauka i tehnologija

"Vještačku inteligenciju moramo naučiti da vozimo": Koliko poslova ugrožava?

13 h

0
Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Nauka i tehnologija

Šta ćemo kada vještačka inteligencija postane sposobnija?

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

12

00

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner