Robot u Mađarskoj sazidao kuću za tri dana

13.11.2025
11:25
Mađarska je zakoračila u novo doba građevinarstva, robot za zidanje pod nazivom VLTR uspješno je završio zidove jedne porodične kuće u Budimpešti za manje od tri dana.
Riječ je o prvoj stambenoj zgradi u zemlji čije su noseće zidove izgradili roboti, što predstavlja važan iskorak ka automatizaciji građevinske industrije. Projekat je završen u septembru 2025. godine, a VLTR je porodičnu kuću površine 100 kvadrata doveo do strukturnog završetka za rekordno kratko vrijeme.
Region
"Robot za zidanje u akciji nije samo impresivan, već i ubjedljiv s inženjerske tačke gledišta. Brzina i preciznost izvođenja su na nivou koji je teško postići ručno. Sa stanovišta izvođača radova, ovo nije samo tehnološka zanimljivost, već dobro isplanirano, isplativo i kvalitetno rješenje – izjavio je za Magyarepitok.hu Tihamer Vračarič, generalni direktor kompanije „Beril Hezepito Kft“, odgovorne za izgradnju porodične kuće.
Sposoban da zida do 10 metara kvadratnih na sat i dostigne visinu veću od tri metra, VLTR ostvaruje učinak ekvivalentan celoj petočlanoj zidarskoj ekipi – bez pauza, usporavanja ili izostajanja s posla, prenosi Biz portal.
