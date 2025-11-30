Logo
Zelenski: Mnogo toga može da se promijeni

Izvor:

Agencije

30.11.2025

20:34

Komentari:

0
Зеленски: Много тога може да се промијени
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski saopštio je da je razgovarao sa liderima Evropske komisije i NATO saveza o trenutnim naporima za postizanje mirovnog rješenja za Ukrajinu, istakavši da su ovo važni dani i da mnogo toga može da se promijeni.

"Razgovarao sam sa /generalnim sekretarom Alijanse/ Markom Ruteom i nastavićemo naš razgovor u narednim danima", objavio je Zelenski na "Iksu".

Zelenski je rekao da je sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen razgovarao o trenutnoj diplomatskoj situaciji.

"Održavamo punu koordinaciju sa Evropskom komisijom i zahvalan sam na podršci", napisao je on.

Pored jedinstva u vezi sa ključnim pitanjima, Zelenski je istakao razumijevanje Fon der Lajenove za jačanje otpornosti Ukrajine u suočavanju sa stalnim ruskim napadima na infrastrukturu i energetski sistem.

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

