Zelenski: Mnogo toga može da se promijeni

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski saopštio je da je razgovarao sa liderima Evropske komisije i NATO saveza o trenutnim naporima za postizanje mirovnog rješenja za Ukrajinu, istakavši da su ovo važni dani i da mnogo toga može da se promijeni.

"Razgovarao sam sa /generalnim sekretarom Alijanse/ Markom Ruteom i nastavićemo naš razgovor u narednim danima", objavio je Zelenski na "Iksu".

Zelenski je rekao da je sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen razgovarao o trenutnoj diplomatskoj situaciji.

"Održavamo punu koordinaciju sa Evropskom komisijom i zahvalan sam na podršci", napisao je on.

Pored jedinstva u vezi sa ključnim pitanjima, Zelenski je istakao razumijevanje Fon der Lajenove za jačanje otpornosti Ukrajine u suočavanju sa stalnim ruskim napadima na infrastrukturu i energetski sistem.