Stanković pobjesnio zbog pitanja novinara: Šta hoćeš bre ti, smrade jedan

Izvor:

Mondo.rs

12.11.2025

19:59

Komentari:

0
Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

Dejan Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve. Odluka je donijeta poslije pobjede protiv Ahmata u domaćem šampionatu (2:1), a sada se pojavio i snimak kada je davao izjavu poslije meča koji je odigran 9. novembra. Bio je žestoko bijesan zbog pitanja ruskog novinara.

Pored srpskog stručnjaka stajao je prevodilac koji je u jednom momentu morao da prevodi ono što je Dejan pričao sa tri različita jezika - počeo je na engleskom, prešao na italijanski, završio je na srpskom. Pitanje je bilo u vezi sa "porukom" koju je Stanković imao za sudiju po završetku meča.

"Pozdravio sam Bogosavca (Miroslav Bogosavac, defanzivac Ahmata prim. out). Ne znam o čemu vi pričate. Nemate pitanje, to vam je bilo jedino pitanje. Sigurni ste o sudiji? Vi ste novinar? Samo novinar, zašto me pitate?", rekao je Stanković na engleskom, dok je prevodilac sve to prevodio na ruski.

"Šta hoćeš ti bre, smrade jedan"

Bio je to početak izlaganja. Nastavio je da priča na italijanskom jeziku, vidno je bilo koliko ga je pitanje iznerviralo.

"Zašto me provocirate sa takvim pitanjima, gdje su vam bitna pitanja, pitajte me za formacije, za igrače, ko je igrao, zašto sam napravio neku izmjenu. Samo pričate gluposti. Da, sudija. Sudija..."

U tom momentu ga je novinar pitao da li je završio. Završilo se odgovorom na srpskom jeziku.

"Nisam zakončio. Šta hoćeš ti, šta hoćeš ti bre? Šta hoćeš bre smrade jedan", čulo se na srpskom dok je odlazio od kamere", zaključio je Stanković koji je poslije svega ovoga dobio otkaz.

fudbal

Dejan Stanković

