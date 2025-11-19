Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

Извор:
АТВ
19.11.2025
14:01
Коментари:2
Не желим да спекулишем, господин Ђајић ће имати прилику да докаже оно што тврди, међутим сама чињеница контакта са лицима која су из криминалног миљеа ће имати нулту тачку толеранције када је у питању Влада Републике Српске када је у питању било који функционер и службеник везан за Владу РС, рекао је на конференцији за медије, премијер Републике Српске, Саво Минић.
''Мислим да на овај начин СНСД показује колико желимо да будемо одговорни и колико желимо да грађани то схвате. Не прејудицирам ништа, свако је невин док се не докаже супротно, међутим овдје постоји један морални и етички дио који се односи на контакте са оваквим лицима и првенствено је то био разлог доношења овакве одлуке'', закључио је Минић.
Хроника
4 ч3
Република Српска
5 ч4
Република Српска
5 ч0
Друштво
5 ч0
Република Српска
3 ч6
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
31
17
21
17
09
Тренутно на програму