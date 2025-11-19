Каран: БиХ створена спајањем ентитета, а не Дејтонским споразумом

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран изјавио је да је БиХ створена спајањем два ентитета, а не Дејтонским споразумом и његовим Анексом четири.
"Тридесет година траје замјена теза. Дакле, БиХ је створена системом агрегације и спајањем два ентитета", рекао је Каран на предавању студентима бањалучког Правног факултета о теми "Уставни положај Републике Српске у дејтонској БиХ".
Он је указао да је то јако важно, јер из тога проистичу све касније консеквенце које се односе на облик државног уређења, а прије свега, то су подјела надлежности, компромиси као начин одлучивања, паритет и начин на који се стварају све заједничке институције.
Каран је истакао да Правни факултет Универзитета у Бањалуци и правна наука 30 година дају одговоре на кретање БиХ.
"Нажалост, БиХ је и 30 година након /Дејтонског мировног споразума/ још у формативној фази и још проналази себе", рекао је Каран, који је и професор уставног права.
Каран је истакао да је Дејтонски мировни споразум био оквир да би дошло до мира у БиХ.
"Тај оквир је био уставно-правни положај и позиција сва три конститутивна народа, односно Републике Српске и Федерације БиХ које су својом агрегацијом и спајањем довели до БиХ", рекао је Каран.
Он је навео да ће Српска за два дана обиљежити годишњицу Дејтонског мировног споразума, што је, како је рекао, неисцрпна тема.
"Након 30 година ту тему доводимо у контекст онога шта је то заиста Дејтон. Стално помињемо термин `оригинални Дејтон` и шта су то три конститутивна народа тада договорила, те која је то била формула заједничког живота на коју су пристали сви", рекао је Каран.
Он је навео да је током предавања са студентима желио размијенити мишљења.
"Желим да видим како наши будући правници, они који ће врло брзо водити ове процесе, размишљају о томе. Желим да видим шта они сматрају која су та рјешења и дилеме правне, уставно-правне, и политичке природе", рекао је Каран.
Декан Правног факултета Универзитета у Бањалуци Зоран Васиљевић рекао је да они који 30 година не поштују слово Дејтонског мировног споразума и Устава БиХ требају да схвате да то није добар пут и да то води БиХ ка безнадежној колонији.
"Надам се да ће се вратити на исправна тумачења слова Дејтонског споразума у складу са правним принципима, уважавајући равноправност ентитета, конститутивних народа, а на добробит свих грађана БиХ", рекао је Васиљевић.
Карановом предавању присуствовали су бројни студенти, представници Правног факултета и чланови академске заједнице Српске.
