Kada se projekat otrgne kontroli: Zaharova o Zelenskom i Zapadu

Izvor:

Agencije

31.12.2025

09:35

Komentari:

0
Када се пројекат отргне контроли: Захарова о Зеленском и Западу
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Monstrum koga je Zapad stvorio u liku Vladimira Zelenskog već im "diše za vrat", izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, prenose RIA Novosti.

"Da, plaše se. I biće ih još više strah, jer taj monstrum koga su odgajili im već diše za vrat… Već ih zapljuskuje krvavom pljuvačkom. To nije figurativan izraz – on se već pokazao, na primjer, na afričkom kontinentu", istakla je ona u programu radija Sputnjik.

Kako je istakla portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, naoružanje koje zapadne zemlje isporučuju Ukrajini raširilo se širom svijeta.

Istovremeno, zapadna zajednica je počela da u Zelenskom ne vidi više isključivo "borca za demokratiju", kako je ranije predstavljan, već i da uočava korupciju kijevskog režima.

"Vrijeme je da se probude. Moraju da razumiju šta su sami sebi uradili i šta još namjeravaju da učine", naglasila je Zaharova.

Tagovi:

Marija Zaharova

Vladimir Zelenski

