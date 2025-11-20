U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Više od 40 ljudi poginulo je u centralnom Vijetnamu usljed poplava, izlivanja rijeka i klizišta izazvanih dugotrajnim obilnim kišama, objavio je državni veb-sajt "Vijetnamnjuz".

Kako se navodi na portalu, od vikenda broj žrtava porastao je na 41, a najmanje devet osoba se i dalje vodi kao nestalo.

Region Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

Pozivajući se na Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, koje upravlja katastrofama, portal navodi da su najteže pogođena područja provincije Dak Lak sa 16 žrtava i Kan Hoa sa 14.

Više od 52.000 domova potpuno je ili djelimično poplavljeno, dok je 13.000 hektara usjeva uništeno. Ukupno 61.793 stanovnika je evakuisano, iako mnoge porodice ostaju zarobljene u poplavljenim područjima čekajući pomoć, posebno u Dak Laku i Kan Hoi.

Količina padavina je premašila 1.500 milimetara u nekoliko dijelova centralnog Vijetnama u posljednja tri dana. Ovaj region je poznat po proizvodnji kafe, kao i po najpopularnijim plažama u zemlji, ali je veoma podložan olujama i poplavama.

Viseći most na rijeci Da Nim u provinciji Lam Dong voda je odnijela jutros. Video-snimak pokazuje kako rijeka guta most za samo nekoliko sekundi.

Društvo Posjeta osnivača Fondacije "Srpska kuća" Gorice Dodik opštini Jezero

Više od pola miliona domaćinstava i preduzeća suočilo se sa nestašicama struje nakon što su poplave oštetile električne mreže. Poplavne vode ometaju žetvu kafe u regionu.

Nacionalna meteorološka agencija upozorila je na nove poplave i klizišta sutra i da će region i dalje zasipati jake kiše.