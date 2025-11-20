Kijev koristi retoriku o pristupanju EU kao sredstvo da "drži glavu iznad vode" i da bude u mogućnosti da pokaže barem neka dostignuća stanovništvu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Aktuelnim ukrajinskim vlastima je potrebna cijela ova priča u vezi sa pristupanjem ili integracijom Ukrajine u EU kako bi držale glavu iznad vode i mogle da demonstriraju stanovništvu barem nešto u smislu svog navodnog rada", rekla je Zaharova.

Ona ja istakla da Ukrajina ne ispunjava nijedan od osnovnih zahtjeva zemlje kandidata.

"Kijev neće moći da ih ispuni čak i ako svaki njegov korak ručno kontroliše Brisel", napomenula je Zaharova.

Ukrajina je, zajedno sa Moldavijom, dobila status kandidata za EU ​​u junu 2022. godine.