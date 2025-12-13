Logo
Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

ATV

ATV

13.12.2025

13:26

13.12.2025

0
Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, zajedno sa predstavnicima SPS-a, položio je danas vijenac na spomenik stradalim Srbima u banjalučkom naselju Drakulić, odajući poštu žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.

U naseljima Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac, 7. februara 1942. godine, ustaše su na najsvirepije načine ubile više od 2.300 nevinih Srba – žena, djece i staraca, bez ijednog ispaljenog metka. Ovaj zločin ostaje trajna opomena i simbol stradanja srpskog naroda.

“Drakulić je mjesto tišine koja govori više od svake riječi. Ovdje smo da se poklonimo nevinim žrtvama i da potvrdimo da srpski narod ne smije i neće zaboraviti. Politika istrebljenja koju je sprovodila tadašnja NDH predstavlja jedan od najmračnijih perioda u istoriji Evrope”, izjavio je Selak.

Selak je naglasio da sjećanje na žrtve nije usmjereno protiv bilo koga, već da predstavlja moralnu obavezu i temelj očuvanja istine i dostojanstva.

“I pored nemjerljivih stradanja, srpski narod je opstao na ovim prostorima. Stvaranjem Republike Srpske ispunili smo istorijski dug prema precima koji nisu imali državu da ih zaštiti. Danas je naša obaveza da Republiku Srpsku čuvamo i jačamo, jer ona znači slobodu, sigurnost i budućnost srpskog naroda”, poručio je lider SPS-a.

Socijalistička partija Srpske, kako je istaknuto, ostaje posvećena očuvanju kulture sjećanja, poštovanju istorijske istine i zaštiti vrijednosti na kojima počiva Republika Srpska.

Goran Selak

vijenci

položeni vijenci

