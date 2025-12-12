Okrugli sto o 30 godina Dejtonskog sporazuma

Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995.godine u Parizu u prisustvu predstavnika najvećih svjetskih sila. Upravo zbog obilježavanja 30 godina Dejtonskog sporazuma održan je okrugli sto s ciljem da pokaže da je dosljedna primjena modela uređenja BiH, sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, garant budućeg napretka.

Nakon 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma došlo je do destrukcije tog dokumenta, posebno kada je riječ o osnovnim postulatima, a to su ravnopravnost tri konstitutivna naroda, poručeno je iz Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

"Sve je usmjereno ka destrukciji Srpske od nelegalnih sudova i visokih predstavnika koji zabranjuju ovdašnjem srpskom narodu da bira i podržava svoje legitimne, legalne i demokratski izabrane predstavnike da ih zastupaju bez obzira što su legalno izbrani", rekao je Dragoljub Mirjanić, predsjednik ANURS-a

"Mi danas ne možemo reći da je Dejtonski sporaum Republici Srpskoj obezbijedio adekvatan ustavnopravni položaj onakav kakav je on u Dejtonu odnosno najvažnijem aneksu Dejtona aneksu 4 u ustavu BiH regulisan", rekla je Snežana Savić, predsjednik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka ANURS.

Neupitno je da je Dejton donio mir, ali nije ispunio ono što se tražilo, a to je ustavnopravni i politički poredak u kome će konstitutivni narodi biti ravnopravni, poruke je predsjednika SNSD-a.

"Dejtonski sporazum je razgrađen u slovu i da je napravljen paralelni sistem vlasti u BiH koji se može nazvati antiustavan antidejtonski i da on danas dominira da u političkom sistemu BiH samo kao refleks postoje neka dejtonska uređenja .Dejton je danas više neupotrebljiv u nekoj opštoj primjeni i možemo da pričam o recidivima i njegovoj zloupotrebi samo to možemo da govorimo", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Republika Srpska mora biti sposobna da vrati nadležnosti date Dejtonskim sporazumom jer je to njeno pravo i nije poražena kad je riječ o razgradnji sporazuma iako je bezočno oštećena otimanjem njenih nadležnosti, jedan je od zaključaka Okruglog stola o tri decenije Dejtonskog sporazuma.