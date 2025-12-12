SNSD podnosi apelaciju Ustavnom sudu BiH - na udaru Šmit i njegova nametanja

"Ova se odnosi za Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koji je nametnuo tzv. visoki predstavnik Kristijan Šmit i prema toj odredbi ne izvršavanje odluka visokog predstavnika došlo je i do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku od strane Suda BiH. Odlučili smo se da u ovom političkom trenutku od Ustavnog suda BiH, budući da smo se odlukama 18. oktobra ove godine uskladili i možemo reći da priznajemo i prihvatamo Ustavni sud Bih, ali želimo da ih dovedemo u poziciju da probaju ukrstiti argumente sa ovim što podnosimo danas. To su argumenti koji su jaki, nedvosmisleni i neizbježno po nama vode u odluku da se proglasi neustavnim Zakon o Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona i da ne izvršavanje odluka visokog predstavnika ne može biti pravna norma u BiH", kaže šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica.

On kaže da postoje argumenti da je pomenuta odluka protivna Ustavu BiH i da visoki predstavnik nije organ predviđen Ustavom, da BiH u Ustavu ima samo Parlamentarnu skupštinu koja je ovlašćena da donosi zakone.

"Takođe, Aneks 10 na koji se poziva OHR nema hijerarhijsku prednost nad Ustavom BiH. Tu je povrijeđeno načelo diobe vlasti, ali povreda je načela zakonitosti i pravne sigurnosti. Drugi set argumenata je da su Izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH protivne opštim odredbama Krivičnog zakona BiH. Prema opštim principima krivičnog zakonodavstva, parlament u kojem sjede predstavnici građana može biti samo taj koji mijenja krivični zakon. Iznijeli smo niz argumenata da su odredbe tog člana 203. a, u suprotnosti sa načelima Krivičnog zakona iz Člana 2. stav 1)", kaže Mazalica.

Poseban argument je Kristijan Šmit koji nije verifikovan od strane Ujedinjenih nacija, poručuje Mazalica.

"Nije samo da je riječ o izostanku utvrđene procedure imenovanja visokog predstavnika što je navedeno u Aneksu 10, a to je da se on imenuje relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti, nego se radi o povredi međunarodnog prava jer je Dejtonski sporazum sporazum međunarodnog prava i ako nema potvrde institucije kao što je Savjet bezbjednosti, imamo situaciju da je nekoliko ambasadora izjavom, ne odlukom, imenovalo Kristijana Šmita za navodnog visokog predstavnika. Te ambasade dolaze iz zemlja koje u ukupnoj svjetskoj populaciji učestvuju sa 11 odsto. Nisu sve zemlje na svijetu kroz određene institucije međunarodnog prava učestvovale u ovom procesu, a to Šmita dovodi u poziciju da je on kolonijalni diktator".

Mazalica ističe da se argumenti ne odnose samo na povredu prava u Bih, nego i povredu međunarodnog prava.

"Bonska ovlašćenja su izjava kojom se pozdravlja namjera visokog predstavnika. To nije nešto što mu je dato. Ona se odnosi isključivo na Predsjedništvo BiH i Savjet ministara, tiče se samo izvršne vlasti. Ne spominje se nigdje u toj izjavi Parlamentarna skupština BiH. Dakle, ne može se ta izjava o pozdravljanju namjere primijeniti na eventualno donošenje zakona od strane visokog predstavnika, a naravno da PIK nije dio Dejtonskog sporazuma", kaže Mazalica.