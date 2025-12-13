Budimir i Kostrešević posjetili lokaciju taktičke vježbe na Kozari

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević posjetili su jutros lokaciju na Kozaru na kojoj se odvija taktička vježba MUP-a "Talačka situacija u ruralnom području".

Budimir je istakao značaj ovih aktivnosti za unapređenje spremnosti i brzine efikasnog reagovanja policijskih službenika u realnim situacijama, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

On je rekao da ova vježba predstavlja završnu aktivnost kojom 49 policijskih službenika završavaju tromjesečnu osnovnu obuku za Žandarmeriju u Centru za obuku.

Banja Luka Baka Danica iz Banjaluke proslavila 103. rođendan: Ovo je njena tajna dugovječnosti

U vježbi, koju organizuje Centar za obuku MUP-a, učestvuju pripadnici Žandarmerije, Uprave za policijsku podršku, policijski pregovarač i policijski službenici Policijske stanice Omarska.