Čabrić: Važne izmjene zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić izjavila je da su izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece smanjene mogućnosti zloupotrebe ovog prava, te da su s tim ciljem uključeni i centri za socijalni rad.

Čabrićeva je navela da je propisano da podnosilac najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta, kao i da korisnik ne može biti osoba koja je osuđena za nasilje u porodici.

Ona je dodala da su uključeni i centri za socijalni rad kako bi se spriječile zloupotrebe u slučajevima u kojima korisnik ne živi sa djecom, a prijavljen je na istoj adresi.

Čabrićeva je istakla da je ovo ministarstvo gotovo u potpunosti ostvarilo plan aktivnosti predviđenih u prvih 100 dana rada Vlade, a kao najzahtjevniju i najvažniju aktivnost izdvojila rad na Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece koji će se naći na narednom zasjedanju Narodne skupštine.

Naglasila je i da je Ministarstvo u okviru "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" realizovalo kampanju putem video-poruka jer je ovogodišnja tema bila digitalno nasilje.

Poruka je bila, istakla je Čabrićeva, da obavezno treba prijaviti nasilje, jer institucije imaju odgovor i pružiće žrtvama zaštitu i sigurnost, a kazniti počinioca.

Ona je rekla da je urađena i Strategija za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske za period 2026 – 2032. godina koju prati i Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici, obilježeni su i značajni datumi u oblasti porodice čime su ispunjene sve planirane aktivnosti u ovom resoru.

Kada je riječ o mladima, Čabrićeva je navela da su izabrani novi korisnici subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove i trenutno je 6.172 korisnika ovog prava.

Od početka realizacije ovog programa 2008. godine zaključno sa 2025. za ove namjene biće plasirano oko 24.200.000 KM.

Ministarka je napomenula da su izabrani i najbolji volonteri u Republici Srpskoj za ovu godinu, te da je njihov rad nagrađen.

''Pet najboljih volontera nagrađeno je sa po dvije prosječne plate u Srpskoj za prošlu godinu, a najbolji organizator volontiranja sa četiri prosječne plate'', rekla je Čabrićeva.

Najavila je i radionice iz oblasti volontiranja u srednjim školama jer žele da predstave mladima koliko je važno da budu društveno odgovorni, da pomognu sugrađanima, zajednici i tako izgrade svoju ličnost.

Ona je istakla da je nastavljena kontinuirana podrška omladinskim organizacijama, ali i mladim sportistima pa su izabrani stipendisti Ministarstva za ovu godinu.

''Stipendije je dobio 61 sportista, od kojih 42 perspektivna, devet potencijalnih olimpijskih kandidata i 10 sportista sa invaliditetom. Stipendije na godišnjem nivou iznose 3.000 KM za potencijalne olimpijske kandidate i 2.000 KM za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom'', pojasnila je Čabrićeva.

Ona je dodala da je Ministarstvo nagradilo i 10 perspektivnih sportista na manifestaciji "Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske".

Ove godine su, naglasila je Čabrićeva, mladi sportisti iz Republike Srpske, uz podršku Ministarstva, osvojili sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u futsalu za učenike do 18 godina u Brazilu.