Čabrić: Važne izmjene zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece

Izvor:
SRNA
13.12.2025
09:53
Komentari:0
Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić izjavila je da su izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece smanjene mogućnosti zloupotrebe ovog prava, te da su s tim ciljem uključeni i centri za socijalni rad.
Čabrićeva je navela da je propisano da podnosilac najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta, kao i da korisnik ne može biti osoba koja je osuđena za nasilje u porodici.
Ona je dodala da su uključeni i centri za socijalni rad kako bi se spriječile zloupotrebe u slučajevima u kojima korisnik ne živi sa djecom, a prijavljen je na istoj adresi.
Savjeti
Pravilo od 10 sekundi može biti spas za roditelje male djece
Čabrićeva je istakla da je ovo ministarstvo gotovo u potpunosti ostvarilo plan aktivnosti predviđenih u prvih 100 dana rada Vlade, a kao najzahtjevniju i najvažniju aktivnost izdvojila rad na Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece koji će se naći na narednom zasjedanju Narodne skupštine.
Naglasila je i da je Ministarstvo u okviru "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" realizovalo kampanju putem video-poruka jer je ovogodišnja tema bila digitalno nasilje.
Poruka je bila, istakla je Čabrićeva, da obavezno treba prijaviti nasilje, jer institucije imaju odgovor i pružiće žrtvama zaštitu i sigurnost, a kazniti počinioca.
Ekonomija
Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?
Ona je rekla da je urađena i Strategija za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske za period 2026 – 2032. godina koju prati i Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici, obilježeni su i značajni datumi u oblasti porodice čime su ispunjene sve planirane aktivnosti u ovom resoru.
Kada je riječ o mladima, Čabrićeva je navela da su izabrani novi korisnici subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove i trenutno je 6.172 korisnika ovog prava.
Od početka realizacije ovog programa 2008. godine zaključno sa 2025. za ove namjene biće plasirano oko 24.200.000 KM.
Ministarka je napomenula da su izabrani i najbolji volonteri u Republici Srpskoj za ovu godinu, te da je njihov rad nagrađen.
''Pet najboljih volontera nagrađeno je sa po dvije prosječne plate u Srpskoj za prošlu godinu, a najbolji organizator volontiranja sa četiri prosječne plate'', rekla je Čabrićeva.
Najavila je i radionice iz oblasti volontiranja u srednjim školama jer žele da predstave mladima koliko je važno da budu društveno odgovorni, da pomognu sugrađanima, zajednici i tako izgrade svoju ličnost.
Ona je istakla da je nastavljena kontinuirana podrška omladinskim organizacijama, ali i mladim sportistima pa su izabrani stipendisti Ministarstva za ovu godinu.
''Stipendije je dobio 61 sportista, od kojih 42 perspektivna, devet potencijalnih olimpijskih kandidata i 10 sportista sa invaliditetom. Stipendije na godišnjem nivou iznose 3.000 KM za potencijalne olimpijske kandidate i 2.000 KM za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom'', pojasnila je Čabrićeva.
Ona je dodala da je Ministarstvo nagradilo i 10 perspektivnih sportista na manifestaciji "Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske".
Ove godine su, naglasila je Čabrićeva, mladi sportisti iz Republike Srpske, uz podršku Ministarstva, osvojili sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u futsalu za učenike do 18 godina u Brazilu.
Gradovi i opštine
2 mj0
Društvo
3 mj14
Ekonomija
4 mj0
Svijet
4 mj0
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
21 h2
Republika Srpska
21 h6
Republika Srpska
22 h2
Najnovije
Najčitanije
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Trenutno na programu