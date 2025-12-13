Problemi logoraša sažeti u tri zahtjeva

Poboljšanje pravnog i materijalnog položaja logoraša kroz izmjenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, osnovni je zadatak pred organima Saveza logoraša Republike Srpske u narednom periodu, zaključeno je, na današnjoj sjednici Predsjedništva Saveza.

"Moji sapatnici su ovdje iznijeli jedan ogroman problem na nivou Srpske i Bih a to su ove ljekarske komisije su učinili ponor logorašima na taj način što su im oduzeli i smanjile kategorije i tako da dolazimo u jednu poziciju da kada logoraši treba da svjedoče pred domaćim i stranim sudovima suoče se sa pitanjem kada ga pitaju da li je logoraš on mora reći nisam”, kaže Ninko Đurić, logoraš.

Posebna pažnja posvećena je zahtjevima za novčano obeštećenje logoraša, rješavanju stambenih pitanja, obezbjeđenje makar minimalnog broja bodova za prednost pri zapošljavanju logoraša i njihovih članova porodica i sličnim drugim statusnim problemima mjesta i položaja logoraša bilo da su vojna ili civilna lica.

“Predsjednik se bori i ovi organi naši se bore da bi nešto dobili na nekom tome nivou u pitanju su sada neki pregovori i mislim da će se to ostvariti a što se tiče prednosti u odnosu na boračku populaciju nismo ni blizu", kaže Mirko Babić, logoraš.

Iz Udruženja su naveli da je glavni problem to što ne postoji zakon o logorašima koji bi otklonio sve njihove probleme. Imaju tri ključna zahtjeva. Bore se kažu da njihovi zahtjevi budu uvršteni u okviru izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca.

“Prvi naš zahtjev je da se možemo normalno liječiti u primarnoj i sekundarnoj zaštiti. Drugi naš zahtjev je da imamo prioritet da idemo na banjsku rehabilitaciju to je nama neophodno zato što posljedice patnji u logorima sada dolaze na naplatu” Da imamo naknadu u sklopu boračkog dodatka za ljude koji su bili vojnici a bili su u logoru po osnovu na mjesečnom nivou”, kaže Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.

Pregovori sa Vladom Republike Srpske su u toku. Zahtjevi će kažu biti ispunjeni i ulaze u završnu fazu. Podsjećamo, na sastanku predsjednika Vlade Republike sa predstavnicima Saveza logoraša Republike Srpske navedeno je da su projekcijom budžeta za ovu godinu planirana povećanja sredstava koja će biti usmjerena na rad ove organizacije i unapređenje položaja logoraša.