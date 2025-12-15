Logo
Large banner

Ovo je jedini automobil koji je Suzana zadržala nakon Sašine smrti

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

16:00

Komentari:

0
Ово је једини аутомобил који је Сузана задржала након Сашине смрти

Smrt osnivača i kreativnog direktora "Grand" produkcije, Saše Popovića, u martu ove godine, ostavila je veliku prazninu u porodici.

Pored supruge Suzane, kćerke Aleksandre i sina Danijela, iza sebe je ostavio i imovinu o kojoj se mnogo govorilo, a posebnu pažnju privukla je njegova impresivna kolekcija luksuznih automobila.

илу-новогодишња јелка-08122025

Savjeti

Postavite jelku na ovo mjesto u kući i privucite finansijski dobitak u vaš dom

Tokom života važio je za strastvenog kolekcionara skupocenih četvorotočkaša - u njegovoj garaži smjenjivali su se lamborgini, ferari, porše, ali i ekskluzivni modeli mercedesa i BMW-a.

Upravo zato, ubrzo nakon njegove smrti postavilo se pitanje kome će pripasti automobili čija je ukupna vrijednost procjenjivana na oko milion evra.

Odgovor je dala njegova supruga Suzana Jovanović, koja je otkrila da većina automobila više nije u njihovom vlasništvu.

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim "smarta", tako da meni ni "ferari", ni "lamborgini" nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primjećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrjednije - rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT godišnje troši više struje nego cijela Slovenija

Upravo taj "smart", koji Suzana već godinama vozi zbog praktičnosti i jeftinijeg održavanja, jedini je automobil za koji je sigurno da je ostao u garaži na Bežanijskoj kosi.

Inače, Popović nikada nije krio ljubav prema automobilima, a svojevremeno je govorio i o prvim velikim kupovinama.

- U to vrijeme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sjećam se, pojavio se kod nas „mercedes 190 E“, jedan primjerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vrijedi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vrijeme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.

Болница

Zdravlje

Širi se teška zarazna bolest, raste broj hospitalizovanih

Prema dostupnim podacima, u njegovom vlasništvu nalazili su se "smart" za gradsku vožnju vredan oko 10.000 evra, BMW i8 plaćen oko 150.000 evra, "mercedes GL 350" vrijedan oko 67.000 evra, "mercedes ML 320" procijenjen na oko 10.000 evra, kao i dva električna BMW modela ukupne vrijednosti blizu 200.000 evra. Posebnu pažnju privlačio je i luksuzni kabriolet vrjiedan oko 230.000 evra.

Ukupna vrijednost njegove automobilske kolekcije godinama je procjenjivana na oko milion evra, ali je, kako sada stoje stvari, većina tih skupocjenih vozila pronašla nove vlasnike, dok je porodica zadržala samo ono što im je zaista potrebno.

Podijeli:

Tagovi:

Saša Popović

Suzana Jovanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЦИК утврдио резултате избора у Српској

BiH

CIK utvrdio rezultate izbora u Srpskoj

37 min

0
Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности

Gradovi i opštine

Ivanović: Kontinuirano targetiranje Zvornika bez konkretnih dokaza i utvrđenih nepravilnosti

44 min

0
Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу

Hronika

Upali u kuću, pretukli ženu, pa tjerali supruga da joj sječe kosu

45 min

0
Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

Svijet

Djevojčicu (14) vršnjakinja izbola nožem u školi

51 min

0

Više iz rubrike

Весна Змијанац изашла из болнице

Scena

Vesna Zmijanac izašla iz bolnice

2 h

0
Сејо Калач развео се након 22 године брака: "Почео је да ломи све по кући, звали смо полицију"

Scena

Sejo Kalač razveo se nakon 22 godine braka: "Počeo je da lomi sve po kući, zvali smo policiju"

4 h

0
Прекинут програм уживо због водитеља: Миломир Марић доживео пех

Scena

Prekinut program uživo zbog voditelja: Milomir Marić doživeo peh

8 h

0
Турска пјевачица која је страдала 26. септембра 2025. године

Scena

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

16

04

Kremlj: Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner