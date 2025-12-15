Ovo je jedini automobil koji je Suzana zadržala nakon Sašine smrti

Pored supruge Suzane, kćerke Aleksandre i sina Danijela, iza sebe je ostavio i imovinu o kojoj se mnogo govorilo, a posebnu pažnju privukla je njegova impresivna kolekcija luksuznih automobila.

Tokom života važio je za strastvenog kolekcionara skupocenih četvorotočkaša - u njegovoj garaži smjenjivali su se lamborgini, ferari, porše, ali i ekskluzivni modeli mercedesa i BMW-a.

Upravo zato, ubrzo nakon njegove smrti postavilo se pitanje kome će pripasti automobili čija je ukupna vrijednost procjenjivana na oko milion evra.

Odgovor je dala njegova supruga Suzana Jovanović, koja je otkrila da većina automobila više nije u njihovom vlasništvu.

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim "smarta", tako da meni ni "ferari", ni "lamborgini" nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primjećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrjednije - rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

Upravo taj "smart", koji Suzana već godinama vozi zbog praktičnosti i jeftinijeg održavanja, jedini je automobil za koji je sigurno da je ostao u garaži na Bežanijskoj kosi.

Inače, Popović nikada nije krio ljubav prema automobilima, a svojevremeno je govorio i o prvim velikim kupovinama.

- U to vrijeme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sjećam se, pojavio se kod nas „mercedes 190 E“, jedan primjerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vrijedi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vrijeme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.

Prema dostupnim podacima, u njegovom vlasništvu nalazili su se "smart" za gradsku vožnju vredan oko 10.000 evra, BMW i8 plaćen oko 150.000 evra, "mercedes GL 350" vrijedan oko 67.000 evra, "mercedes ML 320" procijenjen na oko 10.000 evra, kao i dva električna BMW modela ukupne vrijednosti blizu 200.000 evra. Posebnu pažnju privlačio je i luksuzni kabriolet vrjiedan oko 230.000 evra.

Ukupna vrijednost njegove automobilske kolekcije godinama je procjenjivana na oko milion evra, ali je, kako sada stoje stvari, većina tih skupocjenih vozila pronašla nove vlasnike, dok je porodica zadržala samo ono što im je zaista potrebno.