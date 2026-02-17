Zabrana uvoza ruske nafte košta EU više od 20 milijardi evra

EU je do kraja 2025. godine preplatila više od 20 milijardi evra za naftu zbog porasta cijena nakon zabrane uvoza ruske nafte, pokazuju podaci agencije za statistiku "Evrostat".

Dok je EU 2021. godine kupovala naftu po cijeni od 57,4 evra po barelu, prosječna cijena u 2025. godini iznosila je 64,3 evra po barelu, prenosi RIA Novosti.

Banja Luka Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Kao rezultat rasta cijena nafte za EU, izgubljena dobit do kraja 2025. godine iznosila je 22,7 milijardi evra.

EU je u decembru 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte, a u februaru 2023. i naftnih derivata morskim putem.