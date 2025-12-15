Vesna Zmijanac izašla iz bolnice

Izvor:
B92
15.12.2025
14:10
Vesna Zmijanac izašla je danas iz bolnice gdje su joj prije nekoliko dana ugrađena tri stenta.
Pjevačica Vesna Zmijanac se oporavlja, a Blic javlja da je danas puštena iz bolnice.
Vesna Zmijanac se pre nekoliko dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se osjeća.
"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomjeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", napisala je ona.
Intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.
"Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek", rekao je izvor za medije i dodao je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.
