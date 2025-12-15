Logo
Vesna Zmijanac izašla iz bolnice

Izvor:

B92

15.12.2025

14:10

Весна Змијанац изашла из болнице

Vesna Zmijanac izašla je danas iz bolnice gdje su joj prije nekoliko dana ugrađena tri stenta.

Pjevačica Vesna Zmijanac se oporavlja, a Blic javlja da je danas puštena iz bolnice.

Vesna Zmijanac se pre nekoliko dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se osjeća.

SVEMIR-SATELIT-190925

Nauka i tehnologija

Za dlaku izbjegnut sudar u svemiru

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomjeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", napisala je ona.

Ugrađena su joj tri stenta

Intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

"Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek", rekao je izvor za medije i dodao je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Vesna Zmijanac

bolnica

scena

