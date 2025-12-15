Logo
Ivanović: Kontinuirano targetiranje Zvornika bez konkretnih dokaza i utvrđenih nepravilnosti

Izvor:

ATV

15.12.2025

15:42

Komentari:

0
Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je nedopustivo u današnje vrijeme trpiti pritiske i neistine koje dolaze od strane opozicionih političkih partija i Centralne izborne komisije BiH, a koje se tiču načina rada Gradske izborne komisije Zvornik i provođenja prijevremenim predsjedničkih izbora u ovom gradu.

"Smatramo nedopustivim da CIK BiH radi po instrukcijama političkih centara moći i političkih opcija koje su doživjele poraz i targetira Zvornik, Doboj i Laktaše, iznoseći u prethodnom periodu vijesti i informacije o neregularnostima tokom izbornog dana", istekao je Ivanović.

On je istakao da je izborni dan u Zvorniku, 23. novembar, protekao mirno, bez incidenata, pritužbi i žalbi. Na svih 85 biračkih mjesta nije evidentirana ni jedna pritužba ili žalba, a članovi biračkih odbora iz opozicionih političkih partija su uredno potpisali zapisnik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

"Kontinuirano targetiranje Zvornika, kao i pojedinih drugih lokalnih zajednica, bez konkretnih dokaza i utvrđenih nepravilnosti, predstavlja neprihvatljiv pritisak na institucije koje su svoj posao obavile profesionalno i odgovorno. Ukoliko se nastavi sa tom praksom, Grad Zvornik će biti primoran da iskoristi sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite integriteta svojih institucija i izbornog procese i podnese krivične prijave protiv članova CIK-a", istakao je Ivanović.

Zvornik

CIK BiH

