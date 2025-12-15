Logo
Upali u kuću, pretukli ženu, pa tjerali supruga da joj sječe kosu

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

15:41

Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Novi Beograd, u efikasnoj saradnji sa Policijskom stanicom u Inđiji, uhapsili su tri lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela prinuda i ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su D. A. (41), M. M. (45) i J. A. (38).

Sumnja se da su osumnjičeni 13. decembra, nakon ponoći, nasilno ušli u porodičnu kuću tridesettrogodišnjeg muškarca i njegove dvadesetosmogodišnje supruge na teritoriji Novog Beograda.

Tokom incidenta, supruga je zadobila povrede nakon što su joj, kako se sumnja, zadali više udaraca rukama i nogama.

Posebno se ističe sumnja da je D. A., koristeći prijetnju nožem, primorao oštećenog muškarca da bonsekom iseče kosu svojoj supruzi.

Учионица

Svijet

Djevojčicu (14) vršnjakinja izbola nožem u školi

Nakon izvršenih krivičnih dela, osumnjičeni su se udaljili sa lica mjesta putničkim vozilom u nepoznatom pravcu.

Poslije intenzivne policijske potrage, osumnjičeni su locirani i uhapšeni na teritoriji Inđije.

Prilikom hapšenja, kod njih je pronađen arsenal predmeta koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni izvršenju ili su korišćeni u izvršenju navedenih krivičnih djela. Oduzeti su:

  • srp
  • pajser
  • lanac
  • leptir nož
  • britvica
  • bonsek
  • selotejp traka

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz podnošenje krivične prijave, biti sprovedeni i privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

(Telegraf)

Tagovi:

napad nožem

uhapšeni provalnici

