Cvijanović: SNSD ne smije više trošiti vrijeme na ono što je nepopravljivo

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da su Kristijan Šmit, političko Sarajevo, ali i opozicija u Republici Srpskoj pogrešno protumačili "ublažene" poteze SNSD-a, pa misle da se beskrajno mogu poigravati voljom naroda i zakonskim procedurama, i poručila da zato SNSD ne smije više trošiti vrijeme na uzaludne pokušaje da popravlja ono što je nepopravljivo.
Cvijanovićeva je navela da BiH posrće pod teretom manipulacije i da je Šmit kontaminirao svaku poru života u BiH, od pravosuđa do Centralne izborne komisije.
"Od EU ne tražimo, niti više očekujemo bilo kakvu zaštitu, jer oni pravnom državom nazivaju ono što je evidentna zloupotreba zakona i pravnog sistema", napisala je na društvenoj mreži Iks Cvijanovićeva, koja je i srpski član Predsjedništva BiH.
Prema njenim riječima, u BiH se evropskim i demokratskim nastoji prikazati sve ono što je u svojoj suštini antievropsko i antidemokratsko.
BiH posrće pod teretom manipulacije. Kristijan Šmit je kontaminirao svaku poru života u BiH, od pravosuđa do Centralne izborne komisije. Od Evropske unije ne tražimo, niti više očekujemo bilo kakvu zaštitu, jer oni pravnom državom nazivaju ono što je evidentna zloupotreba zakona…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 15, 2025
