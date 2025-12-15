Lukić: Nema kuge malih preživara, preduzete mjere prevencije

U Republici Srpskoj kuga malih preživara nije potvrđena, niti je bilo sumnje na ovu bolest, ali s obzirom na nedavni slučaj u Hrvatskoj, preduzete su mjere prevencije pojave ove zarazne bolesti, rekao je Srni pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.

Lukić je pozvao farmere, veterinare i druge aktere u sektoru stočarstva da pokažu maksimalnu odgovornost i preduzmu sve neophodne mjere u cilju prevencije pojave kuge malih preživara.

"Pozivam farmere da pažljivo prate zdravstveno stanje svojih životinja, posebno ovaca i koza, i da dosljedno primjenjuju sve propisane biosigurnosne mjere, te da u slučaju pojave simptoma kao što su povišena tjelesna temperatura, iscjedak iz nosa i očiju, ranice i promjene na sluzokoži usne duplje, proliv i gubitak apetita, otežano disanje i uginuća, hitno obavijeste nadležnog veterinara", istakao je Lukić.

On je napomenuo da su veterinarske službe dužne da reaguju bez odlaganja i sprovedu sve propisane mjere u slučaju sumnje na pojavu infekcije.

Lukić je podsjetio da su slučajevi kuge malih preživara prethodno potvrđene u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i Albaniji, te da je u cilju prevencije ove pojave u Srpskoj formiran Stručni tim za epizootiološki nadzor pojave kuge malih preživara.

"Donesena je Odluka o formiranju Republičkog kriznog centra za kontrolu i suzbijanje kuge malih preživara u Srpskoj, te upućen dopis svim lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima za hitno određivanje parcela i formiranje stočnog groblja zbrinjavanje životinjskih leševa u slučaju pojave kuge malih preživara", rekao je Lukić.

On je naveo i da je na sajtu Ministarstva objavljen Priručnik za prepoznavanje kuge malih preživara.

"Posebno značajno je primjenjivati mjere kao što je pojačana kontrola kretanja ovaca i koza, sa posebnim akcentom na obavezu propisane identifikacije i posjedovanja uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja u prometu, te obavezno i blagovremeno prijavljivanje svih sumnjivih slučajeva nadležnim veterinarskim službama", rekao je Lukić.

On je istakao i značaj sprovođenja strogih biosigurnosnih mjera, uključujući dezinfekciju, kontrolu ulaska i izlaska ljudi i vozila, kao i ograničenje kontakta sa životinjama nepoznatog zdravstvenog statusa.

"U stalnoj komunikaciji smo sa veterinarskom inspekcijom, veterinarskim organizacijama, referentnom laboratorijom Instituta `Dr Vaso Butozan`, kao i drugim nadležnim organima, jer samo zajedničkim djelovanjem, dosljednom primjenom biosigurnosnih mjera i blagovremenim reagovanjem možemo zaštititi domaću stočarsku proizvodnju i spriječiti pojavu ove veoma opasne zarazne bolesti", rekao je Lukić.