Oglasio se Sud BiH nakon presude za ubistvo Radenka Bašića

Sud BiH je danas donio prvostepenu presudu u predmetu Dalibor Railić i dr., kojom su optuženi Dalibor Railić, Aleksandar Miljatović, Mirjana Vujović i Željko Simić oglašeni krivim pod različitim tačkama optužnice, a između ostalog, zbog ubistva Radenka Bašića, načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor.

Kako su objavili iz Suda BiH, optuženi Railić je proglašen krivim zbog počinjenih krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. KZRS, neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH, te krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. KZRS, te u vezi sa članom 38. KZRS, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH.

Hronika Presuda za ubistvo Radenka Bašića: Railiću 29, Miljatoviću 34 godine zatvora!

"Optuženi Aleksandar Miljatović je osuđen zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. KZRS, dok su optuženi Mirjana Vujović i Željko Simić proglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH", dodaju iz Suda BiH.

Sud je optuženim izrekao sljedeće kazne:

Daliboru Railiću – jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 29 (dvadeset devet) godina, u koju kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to od 23.3.2022. godine pa nadalje;

Aleksandru Miljatoviću – kaznu zatvora u trajanju od 34 (trideset četiri) godine;

Mirjani Vujović – kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i šest (6) mjeseci,

Željku Simiću – kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine.

"Optuženi Dalibor Railić, Mirjana Vujović i Željko Simić su oglašeni krivim što su, iako svjesni da nemaju odobrenje nadležnog organa za prodaju, prenos, kupovinu, držanje, prevoz, slanje, isporuku, uvoz i izvoz supstanci ili preparata koji su propisom proglašeni opojnim drogama vršili neovlaštenu međunarodnu prodaju, prenos i radi dalje prodaje kupovali, prevozili i stavljali u promet supstance koje su proglašene opojnom drogom, i to kokain, a optuženi Dalibor Railić i kanabis sativa L", saopšteno je iz Suda BiH.

Bašić ubijen pucnjem u potiljak

Dalje se navodi da je optuženi Dalibor Railić s ciljem zaštite kontinuiranog i neometanog obavljanja kriminalnih aktivnosti u vezi s preprodajom opojne droge, podstrekao optuženog Aleksandra Miljatovića na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu načelnika sektora Krim-policije PU Prijedor Radenka Bašića, što je optuženi Aleksandar Miljatović iz koristoljublja i učinio.

"I to na način da je iz neposredne blizine, s namjerom lišenja života, iz pištolja ispalio jedan metak u potiljak Radenka Bašića uzrokujući mu povrede, od kojih je oštećeni Radenko Bašić preminuo na licu mjesta", navodi se u saopštenju.

Oslobođeni optužbi

Dodaju da su nasuprot navedenom, optuženi Dalibor Railić, Mirjana Vujović i Gordan Gvozden, na osnovu člana 284. tačka c) ZKPBiH, oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivična djela i to: optuženi Dalibor Railić krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, te krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH, a optužena Mirjana Vujović i optuženi Gordan Gvozden počinili krivično organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.

U istom predmetu, Sud je donio rješenje kojim je optuženim Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću produžen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže još devet (9) mjeseci, odnosno do 15. septembra 2026. godine ili do nove odluke Suda.

Napominju da je Sud BiH u navedenom predmetu, odlučujući o meritumu, razmatrao te donio odluku o zakonitosti i prihvatljivosti dokaza pribavljenih putem enkriptiranih komunikacijskih aplikacija, konkretno aplikacije "Sky ecc", pri čemu je u odnosu na pojedine tačke optužbe izrekao oslobađajuću presudu, budući da su se one temeljile isključivo na "Sky" dokazima, te nisu bili potkrepljeni drugim dokazima.