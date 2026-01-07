Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vjernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahtijeva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrijednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumijevanja.

"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svjetlost praznika rođenja Hristovog u sve domove unesu dobro zdravlje, radost, blagostanje i vjeru u bolje dane", navodi se u čestitki.

Cvijanovićeva je čestitku uputila Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"U želji da božićne dane, ispunjeni toplinom i spokojem, podijelite sa svojim porodicama i bližnjima, pozdravljam vas tradicionalnim pozdravom: `Mir Božji - Hristos se rodi!`", navodi se u Cvijanovićevoj čestitki.

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.