Logo
Large banner

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

Izvor:

SRNA

07.01.2026

09:14

Komentari:

0
Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vjernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahtijeva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrijednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumijevanja.

"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svjetlost praznika rođenja Hristovog u sve domove unesu dobro zdravlje, radost, blagostanje i vjeru u bolje dane", navodi se u čestitki.

Водостај Дрине-06012026

Gradovi i opštine

Izdata uputstva građanima: Vanredne mjere u Bijeljini

Cvijanovićeva je čestitku uputila Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"U želji da božićne dane, ispunjeni toplinom i spokojem, podijelite sa svojim porodicama i bližnjima, pozdravljam vas tradicionalnim pozdravom: `Mir Božji - Hristos se rodi!`", navodi se u Cvijanovićevoj čestitki.

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Božić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

2 h

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Republika Srpska

Dodik: Praznični dani da donesu mir, zdravlje i radost

2 h

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Društvo

Spremite se: Temperature padaju na minus 18

3 h

0
Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече

Porodica

Badnje veče je Vukašinu donijelo posebnu sreću - oglasio se MUP

3 h

1

Više iz rubrike

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

2 h

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Republika Srpska

Dodik: Praznični dani da donesu mir, zdravlje i radost

2 h

0
Излила се ријека Заломка

Republika Srpska

Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

3 h

0
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Republika Srpska

Rod Blagojević zahvalio Dodiku na gostoprimstvu

15 h

10
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner