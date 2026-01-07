Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

Situacija na poplavama ugroženim područjima je stabilna, potvrdio je za RTRS v. d. direktora Civilne zaštite Boris Trninić.

Trninić navodi da je u koordinaciji sa kabinetom premijera i načelnicima ugroženih opština izvršen pritisak na kolege iz Crne Gore, tačnije Hidroelektrane Mratinje, kako ne bi došlo do dodatnog propuštanja vode i većeg plavnog talasa.

Nadležne službe prate situaciju i vremenske prilike koje trenutno nisu povoljne, ali prvi talas je zaustavljen uz minimalnu materijalnu štetu, koja je zabilježena uglavnom na vikendicama uz tok Drine.