Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

07.01.2026
08:21
Situacija na poplavama ugroženim područjima je stabilna, potvrdio je za RTRS v. d. direktora Civilne zaštite Boris Trninić.
Trninić navodi da je u koordinaciji sa kabinetom premijera i načelnicima ugroženih opština izvršen pritisak na kolege iz Crne Gore, tačnije Hidroelektrane Mratinje, kako ne bi došlo do dodatnog propuštanja vode i većeg plavnog talasa.
Nadležne službe prate situaciju i vremenske prilike koje trenutno nisu povoljne, ali prvi talas je zaustavljen uz minimalnu materijalnu štetu, koja je zabilježena uglavnom na vikendicama uz tok Drine.
