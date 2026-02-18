Kup Koraća dobio prvog polufinalistu – Spartak srušio Zlatibor u Čairu!

18.02.2026
18:50
Komentari:0
Košarkaši Spartaka obezbijedili su plasman u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su u prvom četvrtfinalnom meču u niškoj dvorani "Čair" ubjedljivo savladali Zlatibor iz Čajetine, aktuelnog lidera Košarkaške lige Srbije, rezultatom 89:66.
Prvo poluvrijeme donijelo je iznenađujuće dobar otpor čajetinskog tima. Zlatibor je u nekoliko navrata uspijevao da prati ritam Spartaka i održi rezultat izjednačenim, oslanjajući se na čvršću odbranu i disciplinovanu igru. Kako je vrijeme odmicalo, odbrambena čvrstina gostiju je popuštala, što je domaćin uspješno iskoristio.
Spartak je prednost izgradila dobrom igrom spolja, posebno šutem za tri poena, i u drugom poluvremenu poveo sa dvocifrenom razlikom koja je dostizala +16. Posebno raspoložen bio je Amar Gegić, koji je svojim prodorima i poenima predvodio Subotičane do kontrolisane prednosti.
Košarka
Veliki obrt u slučaju Osetkovskog: Oglasio se Miško Ražnatović, dobre vijesti za Partizan
Zlatibor je u meču imao značajne izostanke – među njima je bio i jedan od najiskusnijih igrača, Nemanja Protić, dok trener Strajin Nedović nije mogao da sjedi na klupi zbog virusa, što je očigledno uticalo na ritam i vođenje tima.
Iako je Zlatibor u drugoj četvrtini uspio da se vrati i u jednom trenutku izjednači rezultat, nova serija Spartaka pred kraj perioda donijela je prednost od +10 na poluvremenu. Tokom treće deonice razlika je porasla na +16, ali je Zlatibor početkom posljednje četvrtine uspeo da smanji minus na jednocifreni nivo zahvaljujući seriji u završnici treće i početku četvrte dionice.
Košarka
Partizan izabrao igrače za Kup Koraća: Vraćaju juniore sa pozajmice?
Ipak, Spartak je sačuvao kontrolu nad mečom. Domaći tim je uspješno kaznio promašaje gostiju i zadržao prednost do kraja, dok je Nikolić odbio posljednji nalet čajetinskog tima, spriječivši mogućnost iznenađenja.
Subotičani će u polufinalu Kupa, u petak, igrati protiv pobjednika meča između Crvene zvezde i Borca iz Čačka, koji je zakazan za 16.30 časova.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
BiH
1 h0
Košarka
1 h0
Košarka
8 h0
Košarka
21 h0
Košarka
21 h0
Najnovije
Najčitanije
19
31
19
25
19
19
19
10
19
08
Trenutno na programu