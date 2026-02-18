Kup Koraća dobio prvog polufinalistu – Spartak srušio Zlatibor u Čairu!

Košarkaši Spartaka obezbijedili su plasman u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su u prvom četvrtfinalnom meču u niškoj dvorani "Čair" ubjedljivo savladali Zlatibor iz Čajetine, aktuelnog lidera Košarkaške lige Srbije, rezultatom 89:66.

Prvo poluvrijeme donijelo je iznenađujuće dobar otpor čajetinskog tima. Zlatibor je u nekoliko navrata uspijevao da prati ritam Spartaka i održi rezultat izjednačenim, oslanjajući se na čvršću odbranu i disciplinovanu igru. Kako je vrijeme odmicalo, odbrambena čvrstina gostiju je popuštala, što je domaćin uspješno iskoristio.

Spartak je prednost izgradila dobrom igrom spolja, posebno šutem za tri poena, i u drugom poluvremenu poveo sa dvocifrenom razlikom koja je dostizala +16. Posebno raspoložen bio je Amar Gegić, koji je svojim prodorima i poenima predvodio Subotičane do kontrolisane prednosti.

Zlatibor je u meču imao značajne izostanke – među njima je bio i jedan od najiskusnijih igrača, Nemanja Protić, dok trener Strajin Nedović nije mogao da sjedi na klupi zbog virusa, što je očigledno uticalo na ritam i vođenje tima.

Iako je Zlatibor u drugoj četvrtini uspio da se vrati i u jednom trenutku izjednači rezultat, nova serija Spartaka pred kraj perioda donijela je prednost od +10 na poluvremenu. Tokom treće deonice razlika je porasla na +16, ali je Zlatibor početkom posljednje četvrtine uspeo da smanji minus na jednocifreni nivo zahvaljujući seriji u završnici treće i početku četvrte dionice.

Ipak, Spartak je sačuvao kontrolu nad mečom. Domaći tim je uspješno kaznio promašaje gostiju i zadržao prednost do kraja, dok je Nikolić odbio posljednji nalet čajetinskog tima, spriječivši mogućnost iznenađenja.

Subotičani će u polufinalu Kupa, u petak, igrati protiv pobjednika meča između Crvene zvezde i Borca iz Čačka, koji je zakazan za 16.30 časova.