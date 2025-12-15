Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo supruge Ane

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti svoje supruge, Beograđanke Ane Volš! Porota u Dedhemu, Masačusets, donijela je jednoglasnu odluku nakon vijećanja.

Očekuje se da Volš bude osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Pošto je osuđen za ubistvo, Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, javlja CNN.

Takođe, može biti osuđen na dodatne tri godine zatvora zbog priznanja krivice za nezakonito prenošenje tijela.

Porota je donijela jednoglasnu presudu u suđenju Brajanu Volšu, koji je optužen za ubistvo svoje supruge Ane, nakon što je ona nestala na Novu godinu 2023. godine.

Odluka je donijeta nakon što je porota započela vijećanje u petak. Brajanovi advokati su u četvrtak ujutru okončali izvođenje odbrane, a on sam nije svjedočio. Ranije je priznao krivicu za laganje policijskim službenicima nakon Aninog nestanka i za nepropisno odlaganje njenog tijela, ali je negirao da ju je ubio.

Tužioci su naveli da je Brajan Volš, koji je navodno ubio svoju suprugu prije nego što je uklonio njene posmrtne ostatke, 1. januara 2023. godine obavio niz inkriminišućih pretraga na internetu, uključujući "koliko dugo neko mora da bude nestao da bi se nasljedstvo ostvarilo", "najbolji način da se riješi tijelo" i "najbolji način da se riješe dijelovi tijela nakon ubistva".

Lari Tipton, Brajanov advokat, rekao je tokom završnih riječi da je njegov klijent „volio Anu Volš, majku svoje troje djece“.

Sudski dokumenti pokazuju da je Ana Volš imala životno osiguranje u iznosu od 2,7 miliona dolara, pri čemu je Brajan bio korisnik polise. Takođe, on je dugovao gotovo 500.000 dolara na ime obeštećenja po osnovu svog saveznog sudskog slučaja.